TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Çankırı hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

17:3310/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Çankırı için kritik gün geldi. 1753 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 11 Şubat’ta Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çankırı merkez ile Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı’yı kapsayan projede binlerce başvuru sahibi TOKİ çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor. Gün boyunca hem canlı yayın ekranı hem de isim listesi sorgulama sayfası yoğun şekilde ziyaret edilecek. İşte 500 bin sosyal konut Çankırı hak sahipliği belirleme kurası canlı yayın linki.

Çankırı’da TOKİ kura heyecanı sona eriyor. 500 bin konutluk dev proje kapsamında kent genelinde yapılacak 1753 konut için hak sahipleri bugün noter huzurunda belirlenecek. Çekiliş, Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu’nda yapılacak olan Çankırı TOKİ kura çekilişi ile sonuçlar canlı yayın ve isim listesi üzerinden duyurulacak. Başvuru yapan vatandaşlar hak sahipliği belirleme kura sonuçlarının açıklanacağı anı bekliyor. İşte TOKİ kurası canlı izleme linki.


TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Çankırı kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.


TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Çankırı kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.


TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)


TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)


ÇANKIR’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

ÇANKIRI MERKEZ 650

ÇANKIRI ATKARACALAR 50

ÇANKIRI BAYRAMÖREN 33

ÇANKIRI ÇERKEŞ 100

ÇANKIRI ELDİVAN 120

ÇANKIRI ILGAZ 120

ÇANKIRI KIZILIRMAK 50

ÇANKIRI KORGUN 63

ÇANKIRI KURŞUNLU 100

ÇANKIRI ORTA 100

ÇANKIRI ORTA DODURGA 94

ÇANKIRI ORTA KALFAT 63

ÇANKIRI ORTA YAYLAKENT 50

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 110

ÇANKIRI YAPRAKLI 50

