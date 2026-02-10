Emekli bayram ikramiyesi SON GELİŞMELER 2026! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin 2026’da zamlanması beklenirken, artış oranına ilişkin hesaplamalar gündeme geldi. SGK’dan aylık alan emekliler ve hak sahipleri için yasal düzenleme süreci yakından takip ediliyor.
Maaş zamlarının ardından şimdi sırada bayram ikramiyesi var. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine her yıl iki kez ödenen ikramiyelerin yeni tutarı merak konusu oldu. Başvuru şartı aranmadan tüm emeklilere ödenen bayram ikramiyesi için 2026 artış senaryoları konuşulmaya başlandı.
Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala emekli bayram ikramiyesiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Yılda iki kez ödenen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2026’da kaç TL olacağı ve hangi tarihte hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Emekliler ve hak sahipleri için gözler resmi açıklamalara çevrildi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ikramiye artışının bütçeye etkisini araştırdığı belirtilirken, hükümetin yasal düzenlemeyi de Ramazan ayı içerisinde Meclis’e sunmaya hazırlandığı söyleniyor. Halihazırda bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak ödeniyor. Kulis bilgilerine göre, ikramiyenin 2026 yılında 5.000 TL’ye yükseltilmesi en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bütçe imkanlarına bağlı olarak 6.000 TL seçeneği de gündemde.
Bayram ikramiyesi artışı için kanun değişikliği gerekiyor. Kanuni değişiklik yapılmadığı takdirde geçen seneki rakamlar yürürlükte kalmış olacak. Düzenlemenin TBMM’ye sunulması, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 7–10 gün önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler, emeklilerin maaş alma günlerine göre kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihleri arasında yaşanacak olmasından dolayı ikramiyelerin de en geç 16 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacağı öngörülüyor.