Teravih namazı kaç dk sürer? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar teravih namazlarını da kılmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Teravih namazı kaç dk sürer? Teravih namazı kaçta biter? İşte ayrıntılar...

Teravih namazı kaç saat, kaç dakika sürüyor?

Teravih namazı 20 rekattır. Ortalama her rekatın 1 dk sürdüğü varsayılırsa teravih namazı 20 dk sürmektedir. 10 rekatlık yatsı namazı ve 3 rekatlık vitir namazı ile birlikte yaklaşık 45 dk sürmektedir.

Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır.

Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Ancak; yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır.

Yirmi rek'at olan teravih namazı her iki rek'atın sonunda selâm verilerek kılındığı gibi, dört rek'atta bir selâm verilerek de kılınabilir. Selam verildikten sonra salâvat-ı şerife getirilebilir, ilahi okunabilir ya da istiğfar edilebilir. En yaygın olanı salavat getirmektir. (Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedi-nin-nebiyyil ümmiyyi ve 'alâ âlihî ve sahbihî ve sellim) Her iki durumda da namaza devam edilir ve yirmi rek'at tamamlanır.

Teravih namazına "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet edilerek başlanır. İmamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Bundan sonra içimizden "Sübhâneke duası" okuruz. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam, Fatiha ve bir sûre okur. Sonrasında rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okunarak selâm verilir. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır.







