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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: 'Artık kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil harekete geçmenin vaktidir'

13:00, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan COP31'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımların önemine dikkat çeken Erdoğan, "Biz hiçbir konuya '-mış gibi' yaklaşmıyoruz. Biz bir soruna eğildiysek onun somut, sürdürülebilir çözümlerini üretir ve yol haritamızı ortaya koyarız" dedi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken zirveye ilişkin Türkiye'nin beklentilerini ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki hedeflerini anlattı.

"COP31 TÜRKİYE'NİN VİZYONUNUN DAHA İYİ ANLAŞILACAĞI BİR ZEMİN OLACAK"

COP31'in Türkiye'nin iklim politikalarının uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki; COP31 Türkiye'nin bu konudaki vizyonunun geniş kitlelerce daha iyi anlaşılacağı bir zemin olacaktır. Biz hiçbir konuya '-mış gibi' yaklaşmıyoruz. Biz bir soruna eğildiysek onun somut, sürdürülebilir çözümlerini üretir ve yol haritamızı ortaya koyarız. İklim sorunu hem bugünün hem tedbir alınmazsa daha ağırlaşmış haliyle yarının sorunudur. Unutmayalım dünya bizim evimiz ve onu kirletmeye hakkımız yok."

"ANTALYA'DA İNSANLIĞIN ORTAK GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALACAK ADIMLARI KONUŞACAĞIZ"

Zirvenin yalnızca liderlerin bir araya geldiği ve bildirilerin yayımlandığı bir organizasyon olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, somut sonuçlara odaklandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Antalya'da insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak en somut adımları konuşacağız. COP31'de sadece liderleri bir araya getirmiyor, konuşmalar yaparak bildiri yayımlamıyoruz. Bizim hedefimiz bu zirveyi somut sonuçların üretildiği, ülkelerin taahhütlerini uygulamaya dönüştürdüğü bir platform haline getirmek. Çünkü artık kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil, harekete geçmenin vaktidir."

İKLİM ADALETİ VE YEŞİL SANAYİLEŞME GÜNDEMDE

İklim adaleti konusuna önem verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ele alınacak başlıklara da değindi. Erdoğan, "İklim adaleti dediğimiz meseleye önem veriyoruz. Her alanda farkındalığı artırmaktan yeşil sanayileşmeye, dirençli şehirlerden iklim uygulamalarına birçok başlık gündemimizde yer alacak" dedi.

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Başlıklar :recep tayyip erdoğancumhurbaşkanı erdoğancop31antalya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 mesajı: 'Artık kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil harekete geçmenin vaktidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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