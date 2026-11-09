Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı başlıyor

09/11/2026, Pazartesi04:19
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında yaşamını yitirdi.08 Kasım 2026 23:38 PazarSON DAKİKA
170 bin kişiye su sağlıyordu08 Kasım 2026 23:19 PazarSON DAKİKA
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.08 Kasım 2026 22:53 PazarSON DAKİKA
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti08 Kasım 2026 20:24 PazarSON DAKİKA
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldı08 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındıCOP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler

BM İklim Değişikliği konferansları, her yıl dünyanın dört bir yanından liderleri, bilim insanlarını, aktivistleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren en büyük zirvelerinden birisidir.

Taraflar Konferansı ifadesinin kısaltması olan (COP) olarak bilinen bu zirveler, iklim krizine karşı küresel mücadeleyi temsil etmektedir.

COP’UN TARİHÇESİ

İklim krizine karşı küresel mücadele, 1992 yılındaki Rio Dünya Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle başladı.

Bugüne kadar 30 taraflar konferansı (COP) yapılırken, sözleşmeye taraf olan ülkelerin ilk resmi (COP1) zirvesi ise 1995 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen COP zirveleri, yalnızca gelişmiş ülkelere sorumluluk yükleyen Kyoto Protokolü döneminden, gelişmekte olan ülkelerin kapsama alınma sürecine, ardından Paris Anlaşması ile tüm ülkelerin kendi ulusal taahhütlerini sunduğu döneme geçmiştir.

Günümüzde ise sadece vaatlerin değil, fosil yakıtlardan çıkışın ve finansal aktarımların denetlendiği somut bir uygulama aşamasına geçilmiştir.

COP’UN TEMEL AMACI NEDİR?

COP zirvelerinin temel amacı, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5°C sınırında tutmak, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırarak sera gazı emisyonlarını azaltmak ve olası iklim felaketlerine karşı toplumların adaptasyon kapasitesini artırmaktır.

Diğer yandan, bu zirveler ile gelişmiş ülkelerin, yeşil dönüşüm için gelişmekte olan ülkelere mali ve teknolojik kaynak aktarmasını sağlayan küresel iklim finansmanı mekanizmalarını işletmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, bu zirveler ile ulusal katkı beyanlarının şeffaf bir şekilde denetlendiği ve insanlığın iklim krizine karşı ortak hareket ettiği en kapsayıcı uluslararası bir zemin oluşturulmaktadır.

COP NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

COP zirveleri, yalnızca ülkelerin iklim değişikliği konusunda bağlayıcı kararlar aldığı teknik toplantılar olmadığı açıktır.

Bu zirveler, fosil yakıt politikalarından ulusal sanayi stratejilerine, karbon emisyonu hedeflerinden enerji politikalarına, ekonomi politikalarından yeşil enerji finansmanına kadar tüm küresel ekonomiyi yönlendiren karar mekanizmasıdır.

Bununla birlikte, COP zirvelerinde verilen taahhütlerin yerine getirme ve finansman erişimi konusundaki sorunlara rağmen, bu zirveler 190’dan fazla ülkenin geleceğimiz için aynı masaya oturduğu önemli bir uluslararası platform olma özelliğini taşımaktadır.

COP31: ANTALYA

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31’incisi olan COP31 bugün Antalya’da başlıyor.

Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yaptığı bu zirvede, dünya liderleri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için ortak çözümleri tartışacaktır.

Başlıklar :cop31iklimekonomiErdal Tanas Karagöl
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı başlıyor
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet