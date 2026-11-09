Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı başlıyor

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BM İklim Değişikliği konferansları, her yıl dünyanın dört bir yanından liderleri, bilim insanlarını, aktivistleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren en büyük zirvelerinden birisidir.

Taraflar Konferansı ifadesinin kısaltması olan (COP) olarak bilinen bu zirveler, iklim krizine karşı küresel mücadeleyi temsil etmektedir.

COP’UN TARİHÇESİ

İklim krizine karşı küresel mücadele, 1992 yılındaki Rio Dünya Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle başladı.

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Bugüne kadar 30 taraflar konferansı (COP) yapılırken, sözleşmeye taraf olan ülkelerin ilk resmi (COP1) zirvesi ise 1995 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen COP zirveleri, yalnızca gelişmiş ülkelere sorumluluk yükleyen Kyoto Protokolü döneminden, gelişmekte olan ülkelerin kapsama alınma sürecine, ardından Paris Anlaşması ile tüm ülkelerin kendi ulusal taahhütlerini sunduğu döneme geçmiştir.

Günümüzde ise sadece vaatlerin değil, fosil yakıtlardan çıkışın ve finansal aktarımların denetlendiği somut bir uygulama aşamasına geçilmiştir.

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COP’UN TEMEL AMACI NEDİR?

COP zirvelerinin temel amacı, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5°C sınırında tutmak, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırarak sera gazı emisyonlarını azaltmak ve olası iklim felaketlerine karşı toplumların adaptasyon kapasitesini artırmaktır.

Diğer yandan, bu zirveler ile gelişmiş ülkelerin, yeşil dönüşüm için gelişmekte olan ülkelere mali ve teknolojik kaynak aktarmasını sağlayan küresel iklim finansmanı mekanizmalarını işletmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, bu zirveler ile ulusal katkı beyanlarının şeffaf bir şekilde denetlendiği ve insanlığın iklim krizine karşı ortak hareket ettiği en kapsayıcı uluslararası bir zemin oluşturulmaktadır.

COP NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

COP zirveleri, yalnızca ülkelerin iklim değişikliği konusunda bağlayıcı kararlar aldığı teknik toplantılar olmadığı açıktır.

Bu zirveler, fosil yakıt politikalarından ulusal sanayi stratejilerine, karbon emisyonu hedeflerinden enerji politikalarına, ekonomi politikalarından yeşil enerji finansmanına kadar tüm küresel ekonomiyi yönlendiren karar mekanizmasıdır.

Bununla birlikte, COP zirvelerinde verilen taahhütlerin yerine getirme ve finansman erişimi konusundaki sorunlara rağmen, bu zirveler 190’dan fazla ülkenin geleceğimiz için aynı masaya oturduğu önemli bir uluslararası platform olma özelliğini taşımaktadır.

COP31: ANTALYA

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31’incisi olan COP31 bugün Antalya’da başlıyor.

Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yaptığı bu zirvede, dünya liderleri, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için ortak çözümleri tartışacaktır.