Fransa o beklenen bildirimi resmi kanallardan iletmiş

09/11/2026, Pazartesi04:20
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında yaşamını yitirdi.08 Kasım 2026 23:38 PazarSON DAKİKA
170 bin kişiye su sağlıyordu08 Kasım 2026 23:19 PazarSON DAKİKA
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.08 Kasım 2026 22:53 PazarSON DAKİKA
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti08 Kasım 2026 20:24 PazarSON DAKİKA
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldı08 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındıCOP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler

Atina, Rum Kesimi ve Tel Aviv; “Great Sea Interconnector” (GSI) diyor. Yani Büyük Deniz Ara Bağlantısı. Türk kamuoyunda daha çok Girit-Kıbrıs Deniz Altı Elektrik Kablosu olarak biliniyor. Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi’nin (daha sonra İsrail’in) elektrik altyapısını birbirine bağlayacak bir proje bu. Bir yönüyle “sivil” bir çaba. Dolayısıyla -normal şartlar altında- kimsenin itirazı olmaz. Ama bu hat, Türkiye-Libya anlaşmasıyla perçinlenen Türk kıta sahanlığından geçiyor. Bu meseleyi jeopolitik bir başlık haline getiriyor.

Yunanistan, özellikle son bir yılda, Doğu Akdeniz’de statükoyu bozacak adımlar atmasaydı, GSI tartışması muhtemelen bu kadar büyümeyecekti. Ancak Atina, İsrail’le işbirliği yaparak Doğu Akdeniz’de (ve Ege’de) statükoyu Türkiye aleyhine değiştirmeye çalışıyor (Bunun gerekçelerini ve alt kırılımlarını MİT Başkanı Kalın’ın sürpriz Atina ziyaretinin perde arkasını aktardığımız yazıda kaleme almıştık; bknz. MİT Başkanı Kalın Atina’da açık ve net konuşmuş, 5 Eylül.) Atina, kurduğu ittifaklar ve sahada attığı adımlarla oldu bitti yaratmaya çalışıyor. Bir yandan da tansiyonu yükselterek, Ukrayna savaşıyla birlikte tazelenen Türkiye-Batı ilişkilerini zehirlemeyi amaçlıyor. GSI projesini de bu yüzden jeopolitik yönüyle ele alıyorlar. Yunan medyasında en başından bu yana “Orası bizim, kimseden izin alacak değiliz” analizleri yaptırdılar. Resmi açıklamalar da aşağı yukarı bu yöndeydi.

LİBYA KARARI KIRILMAYA NEDEN OLDU

Ankara diyor ki… Kablo çalışmasının bir kısmı Türk kıta sahanlığından geçiyor. Bu yüzden Yunanistan ya da çalışmayı yürütenler Ankara’ya bilgi vermek ve koordine olmak zorunda. Yunanistan ise, Türkiye-Libya anlaşmasını tanımadığından, sözkonusu bölgenin Türk kıta sahanlığı içerisinde kaldığını reddediyor. “Çalışmaları yürütecek Fransız şirket yalnızca Yunanistan’dan izin alacak” diyor. Yunanlılar, “Türkiye’den izin alırsak, kaş yapalım derken göz çıkarmış olacağız, Türkiye’nin tezlerini kabul etmiş olacağız” diye düşünüyorlar. Haksız sayılmazlar. Projeyle ilgili çalışmaların başlayacağı Kasım ayı yaklaştıkça tansiyon yükseldi. “İsrail’le de istişare halinde” projeyi ilerletme kararı aldılar.

Tam bu sırada, Yunanistan’ı çok zor duruma düşüren bir gelişme oldu. Yunanistan’ın tüm Doğu Akdeniz politikasını bağladığı Libya’daki Temsilciler Meclisi (Hafter tarafı), 2019 yılında Türkiye-Libya hükümetleri arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onayladı (20 Ekim.) Bunun tarihi bir gelişme olduğunu, Atina’nın -özellikle içeride- zor durumda kaldığını, bu yüzden iki alanda tansiyonu yükseltebileceğini, bu alanlardan birinin GSI projesi olduğunu yazmıştık. Atina’nın anlaştığı Fransız şirket, daha önce Türkiye’ye bildirimde bulunacağı yönünde işaretler veriyordu, ancak Libya’daki gelişme nedeniyle Atina fikrini değiştirebilirdi (Bknz. Büyük Libya hamlesi ve Türkiye’ye karşı yeni hazırlıklar, 23 Ekim.)

FİDAN’DAN “HER ŞEY YOLUNDA” MESAJI

Libya’daki gelişme Ankara için büyük bir kazanımdı, bunun konsolide edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’de gerilimin artmaması iyi olurdu. Ama Yunanistan’ın “kötü emsal” oluşturacak bir adım atmasının da önüne geçilmeliydi. Dışişleri Bakanı Fidan, tam bu süreçte tansiyonu düşürecek ama Türkiye’nin kararlılığını vurgulayacak şu açıklamayı yaptı: “İstediğimiz tek şey, denizde araştırma yapmakta olan bir geminin bize yalnızca sözlü bildirim değil, ‘Belirli bir bölgede belirli faaliyetlerde bulunacağız. Bunlar da koordinatları’ diye belirtilen bir yazılı bildirim göndermesi. Daha fazla bir şey istemiyoruz. Bu koşullarla projeye karşı çıkmıyoruz. Biz pozitifiz.”

Gelinen noktada, Libya’daki büyük gelişmenin ardından, Yunanistan’ın projeyi ilerletmek için karar aldığı anlaşılıyor. Yunan makamları 6 Kasım’da araştırma iznini onayladı. NAVTEX yayımladılar. Aynı zamanda Fransız şirketlerin Türkiye’den izin istemeyeceği mesajını verdiler. Ankara, Yunanistan’ın duyurusuna karşı NAVTEX’le yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı “Fransız bayraklı geminin, yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç henüz tamamlanmamıştır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tamdır” dedi.

Peki, son durum nedir? Diplomatik kaynaklarıma sordum. Öğrendim ki… Projeyi yürütecek Fransız şirketle Türkiye’nin ilişkileri iyi. Bu şirketin Türkiye’de de yatırımları olduğu söyleniyor. Ankara ile aralarını bozmak istemiyorlar. Ankara-Paris arasında da bu konuda sağlıklı bir iletişim var. Paris’le daha önce varılan mutabakat, çalışma başlamadan önce Ankara’ya yazılı bildirimde bulunulmasıydı. Duydum ki… Bu bildirim Fransa tarafından resmi kanallar aracılığıyla, yazılı olarak yapılmış. Bildirimin içeriğini bilmiyorum. Ankara’nın beklentileri karşılandı mı, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Dışişleri Bakanı Fidan’ın bir Yunan meslektaşımızın konuyla ilgili sorusuna “Her şey yolunda” yanıtı vermesi muhtemelen bununla ilgilidir.

Başlıklar :fransayunanistanisrailYahya Bostan
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Fransa o beklenen bildirimi resmi kanallardan iletmiş
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet