Siyonizm ve Britanya İmparatorluğu’nun çıkarları

7 Ekim 2023’ten önce İngiltere’nin Filistin’deki etnik temizlik, sürgün ve soykırımla ilgili tarihî sorumlulukları neredeyse hiç konuşulmuyordu. Filistinlilerin, bu tarihten sonra yaşadığı büyük acıları tanımlamak için mevcut kavramların yetersiz kaldığı malum fakat daha önceleri bunlar yeterince ilgi de uyandırmıyordu. Bunda en önemli etkenlerden biri, ortaya çıkan bu büyük felakette İngiltere ve ABD’nin doğrudan sorumlu olmasıydı. Çünkü İsrail’i ortaya çıkaran Siyonizm ideolojisi dahi Anglosaksonlara aitti fakat tarihî hakikatler görünmez kılınmıştı. Bizde ise Filistinlilerin yaşadığı büyük felaket “toprakların satılması” iftirası üzerinden yok sayılıyordu.

7 Ekim 2023’ten sonra bütün dünyada olduğu gibi bizde de Filistin meselesi sistemli bir şekilde yeniden ele alınmaya başlandı. Bu çerçevede İsrail’in varlığı, işgalci ve istilacı yayılmacılığı ve yukarıda saydığımız suçlar da dâhil olmak üzere bütün saldırganlığı ve ideolojisi yerleşimci kolonyalizm paradigması içinde değerlendirilmeye başlandı. Bu paradigma İsrail’i ideolojik olarak icat edip fiilen inşa eden İngiltere ve ABD’nin Filistin meselesindeki etkin varlığının, fikir ve eylemlerinin izah edilmesine de imkân vermektedir.

İngiltere ve ABD’nin Filistin’in tarihî topraklarındaki yayılmacı faaliyetlere iştirakini ABD ve İngiltere’de sıradan insanlar da 7 Ekim’den sonra öğrenmeye başladı. Hem İngiltere hem de ABD’deki ara seçimler bu ülke vatandaşlarının oy tercihlerinde İsrail’in kolonyalist yayılmacılığı ile ortaya çıkan sorunların etkili olduğunu açıkça gösterdi. Bu durum çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Şimdiye kadar Filistinlilerle ilgili bütün hadiseler Siyonizm ideolojisinin hâkim penceresinden görülüyordu. Tanımlama üstünlüğü de bu hâkimiyetten kaynaklanıyordu. Oryantalist literatür ve kavramlar da bu hakim pozisyondan beslenmişti. Geçen yüzyılın oryantalist literatürü dikkatli bir şekilde incelendiğinde Siyonist Yahudilerin ezici üstünlüğü hemen fark edilir. Onlar vatanı için mücadele eden Filistinlilere terörist damgasını vurdu ve Filistinli mücahitleri izole etti. Şunu itiraf etmek zorundayız ki ortaya çıkan literatür ve kavramlar İslam coğrafyasını dahi derinden etkilemişti. Filistin davasının gündemden düşmesi ve Filistinlilerin yalnızlaştırılmasında oryantalist literatürün etkisi çok yüksekti. Bu durum Siyonistlere ideolojik bir üstünlük kazandırdı.

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7 Ekim 2023’te Yahya Sinvar’ın beklenmedik çıkışı Filistin meselesini ve İsrail’le ilgili algıyı temelinden sarstı. Filistinliler yüz yıldır devam eden yerleşimci kolonyal yayılmacılığa rağmen her zaman yargılanan taraftı fakat bu hadiseden sonra Filistin mücadelesinin algılanma biçiminde oldukça sert dönüşümler yaşandı. Geçmişte olduğu gibi Filistinliler yine terör ile suçlandı fakat artık bu suçlamaların hakikat karşısında bir değerinin olmadığını herkes görüyordu. Filistinlilerin inanılmaz direnişi ABD ve İngiltere’nin geleneksel yaklaşımlarında da büyük kırılmalara yol açtı. Birçok defa ifade ettiğimiz gibi bu yeni dönemde Almanya da geleneksel yaklaşımın konforlu alanını terk etmek zorunda kaldı. Güya Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nın Holokost utancı ile İsrail’e destek vermek zorunda kalıyordu. Bizde İngiltere ve ABD’nin de Yahudi sermayesine ve Yahudi gücüne boyun eğmek zorunda kaldığı yönündeki izahı mümkün olmayan kanaatleri paylaşan kişilerin sayısı zannedilenden fazlaydı. Fakat Yahya Sinvar’ın tarihî müdahalesinden sonra bu ülkeler gerçek yüzleri ile dünyanın karşısına çıktı. Soykırım ideolojisine ne kadar derinden bağlı olduklarını bütün dünyaya gösterdiler. Çünkü Filistin’in tarihî topraklarında devam eden kolonyal yayılmacılık bizzat bu ülkelerin eseriydi. Daha üzerine gidilmedi fakat bundan sonra Siyonizm’in “Britanya imparatorluk çıkarları” ile ilişkisi üzerinde durulacaktır. Bu sebeple Batı medeniyeti veya Anglosakson değerlerinin sorgulanması hiç de şaşırtıcı olmaz.

Filistinliler yüz yıl sonra ilk defa Filistin’le ilgili hakikatleri dünyaya anlatmayı başardı ve İsrail’in etrafında örülen algıyı yıktı. İsrail güvenli bir alanda hareket ediyordu. Sanki dünyanın Siyonistlere borçlu olduğuna dair bir algı vardı ve şimdi ilk defa bunlar geriye döndürülemez bir şekilde yıkıldı. Siyonizm, Britanya’nın ve ABD’nin imparatorluk çıkarlarının ürettiği bir ideolojiydi ve Siyonistler bu çıkarlara hizmet ettiği ölçüde değerliydi. Bundan sonra İsrail’in izolasyonu daha da derinleşecek. Siyonizm karşıtı dalganın bütün dünyada yankı uyandırması ve bunun etkisinin İngiltere ve ABD’ye dönmesi de şaşırtıcı olmaz.