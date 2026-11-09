Sertleşme mi, yumuşama mı?

09/11/2026, Pazartesi04:20
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında yaşamını yitirdi.08 Kasım 2026 23:38 PazarSON DAKİKA
170 bin kişiye su sağlıyordu08 Kasım 2026 23:19 PazarSON DAKİKA
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.08 Kasım 2026 22:53 PazarSON DAKİKA
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti08 Kasım 2026 20:24 PazarSON DAKİKA
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldı08 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındıCOP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler

Yakın zamanda ,küresel gidişâta tesir edecek iki mühim seçim yaşandı:İsrâil ve ABD seçimleri. Doğrusu, bu iki seçimden daha çok ikincisine ehemmiyet verdim. İsrâil seçimlerinde, Netanyahu’nun dramatik bir kayıp yaşamayacağını; oyların sıkıştığını; kaybetmesinin veyâ kazanmasının daha çok ABD seçimleriyle irtibatlı olduğunu düşündüm. Neticeler fazlaca şaşırtıcı olmadı. Netanyahu, eski kudretinden uzaklaşmış olsa da hâlâ Başbakanlığı ihtimâlinden o kadar da uzağa düşmediğini ıspat etti. Partisi, tek başına hükûmeti kuramasa da hâlâ en büyük parti dumunda. Rakibi Eisenkot ise ancak iki şekilde hükûmet kurabilir. Ya Likut cephesinden kopmalar ve geçişler yaşanır, yâhut Arap bloğuyla ittifak ederek iktidâra gelebilir. Her iki ihtimâl de sıkıntılı. Belki ileride olabilir, ama şimdilik Likut cephesinde bir çatlak mevcut değil. Eisenkot için ise, Araplarla ittifak ederek bir hükûmet kurması adına kendi blokunun henüz hazır olduğu da iddia edilemez. Eisenkot bloku içinde buna sıcak bakanlar olduğu kadar , buna kesin bir dille karşı çıkanlar da var. Eğer , henüz olgunlaşmadan bu yolu zorlarsa, bu defâ kendi blokundan Likut cephesine geçecekler olabilir. Hâsılı, esas sıkışan Eizenkot gibi görünüyor. Zamâna oynayan ise Netanyahu. Nihâyet, en son ihtimâl, bu iki bloğun ,siyonist eksende geniş bir koalisyona gitmesi. Bunun için mevcut şartlar henüz olgunlaşmış değil. Eisenkot cephesinde Netanyahu’dan kurtulmayı muhteris bir şekilde önceleyen ve bu koalisyona soğuk balan unsurlar da var.

Anlaşılıyor ki, İsrâil’de yaşanan siyâsî tıkanıklığın ne şekilde aşılacağını tâyin edecek olan ABD seçimlerinin neticeleri idi. ABD seçimleri Trump için dramatik bir netice doğurdu. Yâni, manzara Netanyahu için değil; Trump için dramatik oldu. Eğer Trump, Temsilciler Meclisini daha az bir farkla kaybetmiş;Senato seçimlerinde ise hasarsız atlatmış olsaydı, Netanyahu’nun önü açılacak, hükûmeti kurma ihtimâli artacaktı. Netanyahu, muhtemeldir ki, ABD seçimlerini yüreği ağzında tâkip etti. Nihâyet, pek çok tahmini ortada bırakan neticeler geldi ve Trump hem Temsilciler Meclisi hem de Senatoda ağır bir mağlûbiyete mâruz kaldı.

Pekiyi bu durumda neler olabilir? ABD’de sâdece İsrâil’de değil, cümle küresel zeminde işlerin nasıl seyredeceğini de tâyin edecektir. Şimdi ihtimâlleri gözden geçirelim.

Trump ile Kongre arasındaki gerilimin tırmanması senaryolardan ilkini meydana getiriyor. Eğer Trump diretir ve kendi yolunu sonuna kadar zorlarsa elbette Kongre buna mukavemet edecek ve ABD’de , pek çok yorumcunun da işâret ettiği üzere siyâsî sistemin kilitlenmesine kadar gidecek olan dramatik hâdiseler yaşanacaktır. İran savaşını tırmandırması bu diretmelerin en mühim tarafını teşkil ediyor. Yeni kadrolar Ocak ayında işbaşı yapacak. Bu da Trump’a yaklaşık iki ay kazandırıyor. Bu zaman zarfında, Trump İran’a ağır bir saldırıda bulunabilir. Kimilerine göre bu, taktik veyâa konvansiyonel nükleer silâh kullanmaya kadar gidebilir. İddia ihmâl edilemez. Trump bu; yapar mı ,yapar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmayan Trump, etrâfındaki azılı neoconları dinleyerek bu yola tevessül edebilir. Bu ihtimâl Trump’ı düzlüğe çıkarır mı? İşte bundan emin olamıyoruz. Nükleer silâh kullansa da Kazma Dağı’ndaki nükleer tesisleri yok edebileceğinden kimse emin olamıyor. İran’ın buna çok sert bir şekilde mukavemet edeceği âşikâr. Henüz kullanmadığı ve ne olduğu bilinmeyen kapasitelerini devreye sokacağı kesindir. Eğer bu da hüsranla neticelenirse Trump’ın gidecek yeri kalmaz. Doğrusu ben Trump’ın bu kadarını hesap edebileceğini düşünüyorum. Bu ihtimâl için mümkün, lâkin muhtemel değil diyorum. Trump bir bıçak sırtında duruyor. Eğer Demokratlar, Trump’tan rahatsız olan 12 Cumhûriyetçi sanatörü devşirirlerse azil işi başarılabilir. İran işinde yaşanacak üçüncü fiyasko buna zemin hazırlaya-bilecektir. Ama azil sürecini işletmek Demokratların ne kadar işine gelir? Çünkü azil sürecinde görülecek dâvâlarda Epstein dosyaları açılacak ve bu işten en fazla Demokrat isimler zarar görecektir. Eğer sertleşirse Trump’ı elbette zor zamanlar bekliyor. Ama bunun azil noktasına kadar geleceğinden şüpheliyim.(Kamala Harris bunu istemediklerini beyan etti).

Trump, muhtemelen İran’da işleri daha da içinden çıkılmaz hâle getirmeyecek ve bir barış ihtimâlini zorlayacaktır. Bu da J.D.Vance, Witkoff ve Kushner’in yolunu tecrübe etmesi mânâsına gelir. Her iki tarafın tatmin olacağı ve kendi kamuoyunda başarı olarak satabileceği sihirli bir formüle ihtiyaç hissettiriyor. Tek çıkış yolu, Çin ve Rusya’nın devreye girmesinden geçiyor. Üçlü Zirve’nin gündemi daha şimdiden belli. Çetin bir yol. Ama Trump için yegâne yol bu. Trump, Rusya’nın desteğini ancak ona Ukrayna’da büyük tâvizler vererek temin edebilir. ABD’nin, müstakilen Çin’e de büyük tâvizler vermesi icap edecektir. Bunlar da iflâh olmaz Rusya düşmanı Demokratları çok kızdıracaktır. Hâsılı, Trump’ın dışarıda işleri hâllederken, içerde de çok çalışması gerekiyor.

Doğrusu bu senaryolar sâdece Trump’ı değil, Demokratları da bağlıyor. Trump ,Demokratlarla kavgayı büyütürse kendisini çok sıkıntılı günlerin beklediğini biliyor. Tıpkı bunun gibi, Demokratlar da bu kavgayı ancak bir yere kadar kaldırabileceklerini görüyor. Ben bunun bir tıkanma olduğunu ve tarafların bir noktada anlaşacaklarını zannediyorum. Anlaşmanın hudutlarını bir miktar kestirebildiğimi zannediyorum. Bir defâ İsrâil’de şâhinlerin her şekilde kaybedeceğini ve daha ölçülü bir siyonist yapının İsrâil’de hükûmeti kuracağını düşünüyorum. İran savaşı tırmandırılmayacak, düşük dozlarda seyredecek, İran’a nefes aldırılmayacak; bunun için ise mümkünse daha kapsamlı bir mahalli savaşa tahvil edilecektir. ABD’nin tek kazancı, savaşın bölgede güneyden biraz daha kuzeye kayması ve Hürmüz’ün açılması olacaktır. (Türkiye, dikkat!).. Bu zaman zarfında hem İsrâil hem de ABD ,yavaş yavaş sahneden çekilecek ve kendi yaralarını sarmak için bir fırsat elde etmiş olacaktır. Bu Trump’ı bir miktar rahatlatacak olan bir manzara. Bunun mukâbilinde Ukrayna’da ise savaş, Demokratların arzu ettiği üzere devâm edecek; muhtemelen tırmanacak; Ukrayna’nın kesin mağlûbiyetine kadar uzayıp; oradan da ola ki bir Avrupa-Rusya çatışmasına kadar varabilecektir.

Muhtemel oydaşmanın mimarları , Cumhûriyetçiler ve Demokratlar arasındaki Siyonist ortaklığın kilit figürleri olacaktır. Hakeem Jeffries ve Chuck Schumer gibi Demokrat siyonist isimlerden bahsediyorum. Demokratların eli çok zayıf. Bir takım demokratik sosyalist figürlerin kiraları düşürmek, alt sınıfların gelirlerini arttırmak, veri merkezlerini azaltmak gibi siyâsetleri boşluğa düşecektir. Kazanan ,yüksek meblağlarla hi-tech üzerinden işleyen derin İsrâil-ABD ilişkileri olacaktır. Musk gibilerin ,bu işbirliğinde yegân olmak ve Yahudi sermâyesine çökmek iştahı da gömülecektir. Askerî kompleks ise, ABD’nin gövdesini çektiği ama her şekilde kendisinin orkestrasyonunda kurgulanan savaşlarda silâh ticâretine devâm edecektir.

Hâsılı, gâliba ABD seçimlerinin ne kazananı ne de uzun boylu bir kaybedeni var…

Başlıklar :israilabdSüleyman Seyfi Öğün
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sertleşme mi, yumuşama mı?
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet