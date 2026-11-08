Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 25'e çıkararak 2. sırada yer aldı. Galibiyet golleri Pina ve Salah'dan geldi. İşte Alanyaspor - Trabzonspor maç özeti haberimizde.
Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti
Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 17. dakikada Wagner Pina'nın golüyle öne geçti. Nwaiwu'nun savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Pina, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Bordo-mavililer, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Gelişen atakta topu önünde bulan Mohamed Salah, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Victor'u mağlup etti ve skoru 2-0'a getirdi.
Alanyaspor'un çabası sonucu değiştirmedi
İki golle üstünlüğü ele geçiren Trabzonspor, karşılaşmanın kalan bölümünde skor avantajını korudu. Ev sahibi Alanyaspor, farkı azaltmak için fırsatlar arasa da bordo-mavililer deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasını üç puanla tamamladı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
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