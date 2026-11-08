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Trabzonspor'dan Alanya'da 2 gollü zafer! Salah ve Pina sahneye çıktı

20:24, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 20:24, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Alanyaspor - Trabzonspor maç özeti...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Wagner Pina ve Mohamed Salah'tan geldi. Thomas Reis'in öğrencileri, Alanya deplasmanında aldığı sonuçla zirve yarışında önemli bir üç puanın sahibi oldu. Alanyaspor - Trabzonspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 25'e çıkararak 2. sırada yer aldı. Galibiyet golleri Pina ve Salah'dan geldi. İşte Alanyaspor - Trabzonspor maç özeti haberimizde.

Trabzonspor ilk yarıda fişi çekti

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 17. dakikada Wagner Pina'nın golüyle öne geçti. Nwaiwu'nun savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Pina, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Bordo-mavililer, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Gelişen atakta topu önünde bulan Mohamed Salah, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Victor'u mağlup etti ve skoru 2-0'a getirdi.

Alanyaspor'un çabası sonucu değiştirmedi

İki golle üstünlüğü ele geçiren Trabzonspor, karşılaşmanın kalan bölümünde skor avantajını korudu. Ev sahibi Alanyaspor, farkı azaltmak için fırsatlar arasa da bordo-mavililer deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasını üç puanla tamamladı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Trabzonspor maç özetini izlemek için
TIKLAYIN.

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Başlıklar :TrabzonsporAlanyasporSüper Lig
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Trabzonspor'dan Alanya'da 2 gollü zafer! Salah ve Pina sahneye çıktı
Alanyaspor - Trabzonspor maç özeti...
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