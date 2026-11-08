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Emre Belözoğlu'ndan maç sonu flaş açıklama: ‘Küçük bir eleştirim olacak’

18:48, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 18:54, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu farklı galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Liverpool karşılaşmasında futbolcuların aidiyet duygusunu gördüğünü belirten genç teknik adam, takımın henüz birbirini tanıma sürecinde olduğunu vurguladı. Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin oyununu geliştireceğine inandığını söyledi.


"Oyuncuların aidiyet duygularını gördüm"

Liverpool maçında futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Emre Belözoğlu, takımın gelişim sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Liverpool maçında oyuncuların aidiyet duygularını gördüm. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Şu an için olabildiğince az informasyon, daha çok motivasyonla gerçekçi bakmalıyız. Oyunumuz gelişecek. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, kadromuza ve kendi teknik ekibimle beraber becerimize inanıyorum."


"Oyuncular bence açlar"

Fenerbahçe'de iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Belözoğlu, futbolcuların gelişime açık olduğunu ve teknik ekibin de bu süreçte takıma yardımcı olacağını dile getirdi.


Tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncular bence açlar. İyi bir oyuncu grubumuz var. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Kulübede onların bir yardımcısı var. Oyun gelişecek mi, bundan eminiz, inanıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, oyuncularımızın kalitesine ve bizim becerilerimize inanıyoruz.


Taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Daha iyisini fazlasıyla yapabiliriz. Küçük bir eleştirim olacak bu maçla ilgili. Takımımın daha iyi olacağına inanıyorum.


Topa sahip olmak ve tekrarlı şekilde kurgulamak kolay değil. Topu kaptırdığınız yerdeki reaksiyonları belirlemek adına 2 gün çalıştık. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir. Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilir mi, olabilir. Daha fazla çalışacağız.’’


Başlıklar :Emre BelözoğluFenerbahçeSüper LigÇorum FK
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Emre Belözoğlu'ndan maç sonu flaş açıklama: ‘Küçük bir eleştirim olacak’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Liverpool karşılaşmasında futbolcuların aidiyet duygusunu gördüğünü belirten genç teknik adam, takımın henüz birbirini tanıma sürecinde olduğunu vurguladı. Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin oyununu geliştireceğine inandığını söyledi.


"Oyuncuların aidiyet duygularını gördüm"

Liverpool maçında futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Emre Belözoğlu, takımın gelişim sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Liverpool maçında oyuncuların aidiyet duygularını gördüm. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Şu an için olabildiğince az informasyon, daha çok motivasyonla gerçekçi bakmalıyız. Oyunumuz gelişecek. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, kadromuza ve kendi teknik ekibimle beraber becerimize inanıyorum."


"Oyuncular bence açlar"

Fenerbahçe'de iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Belözoğlu, futbolcuların gelişime açık olduğunu ve teknik ekibin de bu süreçte takıma yardımcı olacağını dile getirdi.


Tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncular bence açlar. İyi bir oyuncu grubumuz var. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Kulübede onların bir yardımcısı var. Oyun gelişecek mi, bundan eminiz, inanıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, oyuncularımızın kalitesine ve bizim becerilerimize inanıyoruz.


Taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Daha iyisini fazlasıyla yapabiliriz. Küçük bir eleştirim olacak bu maçla ilgili. Takımımın daha iyi olacağına inanıyorum.


Topa sahip olmak ve tekrarlı şekilde kurgulamak kolay değil. Topu kaptırdığınız yerdeki reaksiyonları belirlemek adına 2 gün çalıştık. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir. Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilir mi, olabilir. Daha fazla çalışacağız.’’


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