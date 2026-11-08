Çorum FK – Fenerbahçe karşılaşmasında herkesi şaşırtan olay: Maç sonu fark edildi

08/11/2026, Pazar19:02
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Türkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındı08 Kasım 2026 18:05 PazarSON DAKİKA
Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'yı farklı mağlup etti.08 Kasım 2026 17:52 PazarSON DAKİKA
COP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacak08 Kasım 2026 17:40 PazarSON DAKİKA
107 yaşında uzun yaşamın sırrını anlattı: Sofrasından eksik etmediği yemek şaşırttı08 Kasım 2026 17:15 PazarSON DAKİKA
Kredi kartı kullananlar dikkat: Uzman isim 'mutlaka kontrol edilmeli' diyerek uyardı08 Kasım 2026 17:00 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Türkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındıCOP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdilerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı

Çorum FK – Fenerbahçe karşılaşmasında herkesi şaşırtan olay: Maç sonu fark edildi

Ömer Çelikbaşlı18:46, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 18:50, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Çorum FK - Fenerbahçe maçından bir kare

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takımda göreve başlayan Emre Belözoğlu, ilk maçında ilk 3 puanını aldı. Karşılaşmadaki bir istatistik ise maçtan sonra dikkatlerden kaçmadı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 5-0 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.


Gol beklentisi istatistiği herkesi şaşırttı

Karşılaşmadaki bir istatistik ise maçtan sonra dikkatlerden kaçmadı. Çorum FK’nın maçtaki xG’si (Gol Beklentisi) 2.06. Fenerbahçe’nin xG’si ise 1.19. Çorum FK 2.06 xG’den hiç gol çıkaramadı. Toplamda 22 şut çekerken, 8’i isabetliydi. Bunlardan da oluşturulan büyük ve kaçan fırsat sayısı 4 oldu.

Fenerbahçe 1.19 xG’den 5 gol çıkardı. Toplamda 10 şut atarken, 6’sı kaleyi buldu. Toplamda da oluşturulan büyük fırsat sayısı 3 oldu. Karşılaşmada ortaya çıkan bu istatistik ise 'Atanın ile tutanın iyi olacak' söyleminin en büyük kanıtlarından birisi oldu.




Spor
Fenerbahçe 5. golü attı: Stadyum o sesle yankılandı
Spor
Fenerbahçe'den Çorum deplasmanında gol şov | ÖZETİ İZLE


Başlıklar :FenerbahçeÇorum FKSüper Lig
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Çorum FK – Fenerbahçe karşılaşmasında herkesi şaşırtan olay: Maç sonu fark edildi
Çorum FK - Fenerbahçe maçından bir kare
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet