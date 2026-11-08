Çorum FK – Fenerbahçe karşılaşmasında herkesi şaşırtan olay: Maç sonu fark edildi

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 5-0 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

Gol beklentisi istatistiği herkesi şaşırttı

Karşılaşmadaki bir istatistik ise maçtan sonra dikkatlerden kaçmadı. Çorum FK’nın maçtaki xG’si (Gol Beklentisi) 2.06. Fenerbahçe’nin xG’si ise 1.19. Çorum FK 2.06 xG’den hiç gol çıkaramadı. Toplamda 22 şut çekerken, 8’i isabetliydi. Bunlardan da oluşturulan büyük ve kaçan fırsat sayısı 4 oldu.

Fenerbahçe 1.19 xG’den 5 gol çıkardı. Toplamda 10 şut atarken, 6’sı kaleyi buldu. Toplamda da oluşturulan büyük fırsat sayısı 3 oldu. Karşılaşmada ortaya çıkan bu istatistik ise 'Atanın ile tutanın iyi olacak' söyleminin en büyük kanıtlarından birisi oldu.

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Fenerbahçe kalesinde ciddi pozisyonlar gördü. Hatta kalesinde 2.06 xG gördü ama Ederson devleşti. Sezonun en iyi performanslarından birisiydi. Fenerbahçe ise 1.19 xG'den 5 gol çıkardı. 'Atanın ve tutanın iyi olacak' cümlesinin en basit kanıtı. — Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) November 8, 2026

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