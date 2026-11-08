Fenerbahçe 5. golü attı: Stadyum o sesle yankılandı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaştı. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk maçına Çorum deplasmanında çıktı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe, Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın’ın golleriyle 5-0 kazandı.
Sarı lacivertli takım 5. golü bulduktan sonra, karşılaşmayı deplasmanda takip eden Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Emre Belözoğlu’na yoğun bir destekte bulundu.
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