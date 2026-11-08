Emre Belözoğlu’ndan N’Golo Kante itirafı: Kadroda neden yok?

Fenerbahçe’de teknik direktör Emre Belözoğlu, İsmail Kartal sonrasında ilk maçına Çorum FK karşısında çıkıyor. Sarı lacivertli takımın Çorum maçı ilk 11’i belli oldu. Kante yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçtan önce yaptığı açıklamada Kante’nin neden yedek kaldığını ifade etti. Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Farklı oyunları oynayabiliriz"

"Geldiğimizden beri süre kısa olsa bile verimli çalışmaya gayret ettik. Elimizde güçlü ve farklı oyunlar oynayabilecek kadro var. Fenerbahçe taraftarının beklediği yüksek kaliteli oyunu en kısa sürede inşa edebileceğimize inanıyorum. Bugün kazanmak ve puan farkını kapatmak adına pragmatik değerlendirmeler yapmak durumundayız. İki gün bile olsa iyi hazırlandık. Oyuncularımız motive. Liverpool maçı ile verilen reaksiyon var. Bu reaksiyonun devam edeceğini düşünüyorum. Hayal ettiğimiz noktaya gelmek için çok önemli büyük bir adımla başlarız."

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Kante neden yok?

"Bazıları oynayacak, bazıları oynamayacak. Bazı tercihler fiziksel, bazı tercihler taktiksel. Bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Futbolcuların da anlayabileceğini düşünüyorum, onlarla görüşüyorum. Kim oynarsa oynasın bu bütünlüğü sağlamalıyız. Takım olmalıyız ve camiaya bunu hissettirmeliyiz. N'Golo Kante ile de konuştuk. En iyi 11 ile çıkmaya çalıştık. Kulübemiz güçlü, maçın devamında onlara da ihtiyacımız var."

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