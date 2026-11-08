Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması: Sakatlığı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, yıldız futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.
"Rafael Leao’nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Portekizli yıldız kanat oyuncusunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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