Ahmet Çakar'dan gündem olan Galatasaray iddiası

Şampiyon olduklarını sanıp sahaya girdiler: Gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Arjantin Ligi'nde Boca Juniors, Defensa y Justicia'yı 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Ancak karşılaşma sürerken Rosario Central cephesinde yaşananlar dikkat çekti. Yanlış bilgi nedeniyle şampiyon olduğunu sanan takımın futbolcuları ve taraftarları sahaya girerek kutlama yaptı. Olay, 2010'da Kadıköy'de yaşanan tarihi anons skandalını hatırlattı.
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