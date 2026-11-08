O kulüpten Galatasaray'a olay gönderme! "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz"

Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Amed SF ile oynadığı mücadelede RAMS Park'ın bozulan zemini hem futbolcuların hem de futbolseverlerin tepkisini çekti. Karşılaşma esnasında ve sonrasında saha şartları sosyal medyada geniş yer bulurken, günün en dikkat çeken tepkilerinden biri 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kütahyaspor'dan geldi.

Mavi-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden RAMS Park'ın zemin görüntülerine atıfta bulunarak eğlenceli bir paylaşım yaptı.

"Zemin konusunda yardımcı olabiliriz"

Kütahyaspor yaptığı paylaşımda, kendi sahalarının kusursuz zeminine vurgu yaparak "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı ve doğrudan Galatasaray'ın resmi hesabını etiketledi. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, futbolseverler arasında büyük etkileşim toplayarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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