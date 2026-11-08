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İspanyollardan Arda Güler'e büyük övgü: "Mourinho'nun maestrosu"

11:24, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 11:33, 08/11/2026, Pazar
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Real Madrid'in Valencia'yı 3-0 yendiği maçta performansıyla yıldızlaşan ve golünü kaydeden milli futbolcu Arda Güler, İspanya basınında da manşetleri süsledi.

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başlarken takımının ikinci golünü kaydetti. Arda, Kylian Mbappe'nin attığı üçüncü golde ise asistini yapıp galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Maçın ardından İspanyol basını Arda Güler'in Valencia karşısındaki performansını yorumladı. Milli futbolcunun performansından övgüyle bahsedilirken Real Madrid için önemine dikkat çekildi. AS'ta maçın ardından yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:


"Mourinho'nun takımı için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Arda Güler ve Jude Bellingham mükemmel uyum sağlayan ortaklar."

Marca ise bugünkü kapağında Arda Güler'in performansını öne taşıdı. Gazetenin ilk sayfasında, "Arda Güler önderliğindeki Real Madrid zirveye ortak olup geceyi sonlandırdı." denildi. 


Arda'nın performansıyla ilgili yapılan değerlendirmede, "Arda Güler, Real Madrid'deki önemini artırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Mourinho'nun Metropolitano'da geliştirdiği formül sayesinde her maçta daha da sağlamlaşan saf bir yetenek." denildi.

Ek olarak milli futbolcu için, "Arda'nın ilk yarıdaki sihirli topuk pası Tchouameni'yi tamamen yalnız bıraktı ama ofsayta takıldı. Türk dahi, Bellingham'ın harika koşusunun ardından topu ağlara göndererek bir gol daha attı. Bir başka muhteşem şut Dimitrievski tarafından kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Marca'daki değerlendirme şu ifadelerle tamamlandı:


"Topu kontrol ediyor, vücudunu kullanıyor, topu tutuyor, içeriye doğru kesiyor ve kimse topu ondan alamıyor. Sırtı kaleye dönükken ve Mbappe'yi görmeden, kaleciyle birebir kalacak şekilde muhteşem bir pas verdi. İnanılmaz. Kimse takım arkadaşını nasıl gördüğünü anlamıyor. Guti ve Modric'in karışımı dahi Arda Güler. 84. dakikada yerini Brahim'e bıraktı."


Mundo Deportivo'daki değerlendirmede Arda Güler için "Kalite" başlığı kullanılırken, "Bir gol attı ve Mbappe'ye bir asist yaptı. Türk futbolcudan yine iyi bir performans." ifadeleri yer aldı.

Sport ise 21 yaşındaki oyuncu için şunları kaydetti:


"Arda Güler'i bu ilk 11'in dışında bırakmak imkansız. Türk oyuncu muhteşem bir seviyede oynuyor ve her geçen maçta daha da vazgeçilmez hale geliyor. İkinci golü attı, ceza sahasında en hızlı tepki veren oyuncu oldu. Golde tam doğru yerde belirdi ve Real Madrid'in üçüncü golünde Mbappe'ye mükemmel bir ara pası verdi. Top ayağındayken her şey onun üzerinden akıyor. Tempoyu belirliyor, paslar veriyor ve takımın oyununa anlam katıyor. Güler, Jose Mourinho'nun maestrosu."

Başlıklar :Arda GülerReal MadridValencia
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İspanyollardan Arda Güler'e büyük övgü: "Mourinho'nun maestrosu"

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başlarken takımının ikinci golünü kaydetti. Arda, Kylian Mbappe'nin attığı üçüncü golde ise asistini yapıp galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Maçın ardından İspanyol basını Arda Güler'in Valencia karşısındaki performansını yorumladı. Milli futbolcunun performansından övgüyle bahsedilirken Real Madrid için önemine dikkat çekildi. AS'ta maçın ardından yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:


"Mourinho'nun takımı için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Arda Güler ve Jude Bellingham mükemmel uyum sağlayan ortaklar."

Marca ise bugünkü kapağında Arda Güler'in performansını öne taşıdı. Gazetenin ilk sayfasında, "Arda Güler önderliğindeki Real Madrid zirveye ortak olup geceyi sonlandırdı." denildi. 


Arda'nın performansıyla ilgili yapılan değerlendirmede, "Arda Güler, Real Madrid'deki önemini artırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Mourinho'nun Metropolitano'da geliştirdiği formül sayesinde her maçta daha da sağlamlaşan saf bir yetenek." denildi.

Ek olarak milli futbolcu için, "Arda'nın ilk yarıdaki sihirli topuk pası Tchouameni'yi tamamen yalnız bıraktı ama ofsayta takıldı. Türk dahi, Bellingham'ın harika koşusunun ardından topu ağlara göndererek bir gol daha attı. Bir başka muhteşem şut Dimitrievski tarafından kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Marca'daki değerlendirme şu ifadelerle tamamlandı:


"Topu kontrol ediyor, vücudunu kullanıyor, topu tutuyor, içeriye doğru kesiyor ve kimse topu ondan alamıyor. Sırtı kaleye dönükken ve Mbappe'yi görmeden, kaleciyle birebir kalacak şekilde muhteşem bir pas verdi. İnanılmaz. Kimse takım arkadaşını nasıl gördüğünü anlamıyor. Guti ve Modric'in karışımı dahi Arda Güler. 84. dakikada yerini Brahim'e bıraktı."


Mundo Deportivo'daki değerlendirmede Arda Güler için "Kalite" başlığı kullanılırken, "Bir gol attı ve Mbappe'ye bir asist yaptı. Türk futbolcudan yine iyi bir performans." ifadeleri yer aldı.

Sport ise 21 yaşındaki oyuncu için şunları kaydetti:


"Arda Güler'i bu ilk 11'in dışında bırakmak imkansız. Türk oyuncu muhteşem bir seviyede oynuyor ve her geçen maçta daha da vazgeçilmez hale geliyor. İkinci golü attı, ceza sahasında en hızlı tepki veren oyuncu oldu. Golde tam doğru yerde belirdi ve Real Madrid'in üçüncü golünde Mbappe'ye mükemmel bir ara pası verdi. Top ayağındayken her şey onun üzerinden akıyor. Tempoyu belirliyor, paslar veriyor ve takımın oyununa anlam katıyor. Güler, Jose Mourinho'nun maestrosu."

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