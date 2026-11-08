İspanyollardan Arda Güler'e büyük övgü: "Mourinho'nun maestrosu"

Marca'daki değerlendirme şu ifadelerle tamamlandı:





"Topu kontrol ediyor, vücudunu kullanıyor, topu tutuyor, içeriye doğru kesiyor ve kimse topu ondan alamıyor. Sırtı kaleye dönükken ve Mbappe'yi görmeden, kaleciyle birebir kalacak şekilde muhteşem bir pas verdi. İnanılmaz. Kimse takım arkadaşını nasıl gördüğünü anlamıyor. Guti ve Modric'in karışımı dahi Arda Güler. 84. dakikada yerini Brahim'e bıraktı."





Mundo Deportivo'daki değerlendirmede Arda Güler için "Kalite" başlığı kullanılırken, "Bir gol attı ve Mbappe'ye bir asist yaptı. Türk futbolcudan yine iyi bir performans." ifadeleri yer aldı.