Galatasaray'ın gol sevincinde kural tartışması: Hakem Meler'e tepki

Galatasaraylı futbolcuların Amedspor karşılaşmasında Rafael Leao'nun golünün ardından formalarını başlarına çekerek yaptığı kutlama tartışma çıkardı. Eski Süper Lig hakemi Serdar Akçer, IFAB'ın gol sevinçlerine ilişkin kuralını hatırlatarak hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.
Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler karşısında Rafael Leao'nun golüyle öne geçtiği anlarda yaşanan kutlama, maçın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
Sarı-kırmızılı futbolcuların bir bölümü formalarını başlarına çekerek gol sevincine katıldı.
Ancak futbolcuların bu hareketlerine rağmen sarı kart görmemesi tartışmalara neden oldu.
Eski Süper Lig hakemi Serdar Akçer, IFAB'ın gol kutlamalarına ilişkin kuralını paylaşarak hakem Halil Umut Meler'in kararını eleştirdi.
Akçer, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bir elit UEFA hakeminin sahada oyun kurallarının açık metnini uygulamamasını anlamıyorum.
Gol Kutlaması
Bir gol atıldığında oyuncu kutlama yapabilir, ancak kutlama aşırıya kaçmamalıdır; koreografik kutlamalar cesaretlendirilmemelidir ve kutlamalar fazla zaman kaybına neden olmamalıdır.
Bir golü kutlamak için oyun alanının dışına çıkmak ihtar verilebilecek bir ihlal değildir, ancak oyuncular oyun alanına en kısa zamanda geri dönmelidir.
Aşağıdaki durumlarda, gol iptal edilse bile oyuncuya ihtar verilmelidir:
• oyun alanı çevresindeki çitlere tırmanırsa ve/veya güvenlik zaafiyetine
neden olacak şekilde seyircilere yaklaşırsa,
• tahrik edici, alaycı veya kışkırtıcı hareketler yaparsa
• başını ya da yüzünü bir maske veya benzer bir cisimle kapatırsa
• formasını çıkarır veya başını formasıyla kapatırsa"
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