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Acun Ilıcalı'dan Bundesliga hamlesi: Üçüncü takımını alıyor

17:02, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 17:08, 07/11/2026, Cumartesi
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Acun Ilıcalı, Avrupa'daki futbol yatırımlarını genişletmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ilıcalı, Hull City ve Maribor'dan sonra bir takım daha alabilir.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Daha önce Slovenya temsilcisi Maribor'un hisselerini satın alarak Avrupa futbolunda yatırımlarını genişleten Ilıcalı'nın, yeni bir kulüp için harekete geçtiği öne sürüldü.

Gazeteci Salim Manav'ın aktardığı bilgiye göre, Avusturya Bundesliga ekiplerinden FK Austria Wien, Acun Ilıcalı'ya önerildi.


Yapılan satın alma teklifinin ardından Ilıcalı'nın bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

ÜÇÜNCÜ KULÜP OLABİLİR

Acun Ilıcalı, İngiltere'de Hull City'nin sahibi olarak futbol yatırımlarını sürdürüyor. Slovenya temsilcisi Maribor'un da 2024 yılında hisselerini satın alan Ilıcalı, Austria Wien'i de bünyesine katması halinde futbol yatırımlarındaki kulüp sayısını üçe çıkaracak.

Başlıklar :Acun IlıcalıAvusturya BundesligaAustria WienHull City
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Acun Ilıcalı'dan Bundesliga hamlesi: Üçüncü takımını alıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Daha önce Slovenya temsilcisi Maribor'un hisselerini satın alarak Avrupa futbolunda yatırımlarını genişleten Ilıcalı'nın, yeni bir kulüp için harekete geçtiği öne sürüldü.

Gazeteci Salim Manav'ın aktardığı bilgiye göre, Avusturya Bundesliga ekiplerinden FK Austria Wien, Acun Ilıcalı'ya önerildi.


Yapılan satın alma teklifinin ardından Ilıcalı'nın bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

ÜÇÜNCÜ KULÜP OLABİLİR

Acun Ilıcalı, İngiltere'de Hull City'nin sahibi olarak futbol yatırımlarını sürdürüyor. Slovenya temsilcisi Maribor'un da 2024 yılında hisselerini satın alan Ilıcalı, Austria Wien'i de bünyesine katması halinde futbol yatırımlarındaki kulüp sayısını üçe çıkaracak.

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