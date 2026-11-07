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Aslantepe'de sirenler çaldı: Amed tribünlerinin görüntüsü dikkat çekti!

19:31, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 19:49, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray ile Amed SF arasında oynanan Süper Lig karşılaşması öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Sirenlerin çaldığı esnada Rams Park'ta kameraların ekrana taşıdığı Amed SF'li taraftarların görüntüsü dikkat çekti.

Galatasaray ile Amed SF arasında oynanan Süper Lig karşılaşması öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Sirenlerin çaldığı bir dakikalık saygı duruşunda tribünlerde derin bir sessizlik hâkim olurken Amed SF taraftarlarının atkılarını havaya kaldırarak anmaya eşlik etmesi dikkat çekti.

Süper Lig'de Galatasaray ile Amed SF arasında oynanan karşılaşma öncesinde anlamlı anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla RAMS Park'ta sirenler çalarken futbolcular ve taraftarlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada tribünlerde çıt çıkmadı.

Karşılaşmayı deplasman tribününden takip eden Amed SF taraftarları da saygı duruşuna eşlik etti. 

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, sirenlerin çaldığı sırada atkılarını havaya kaldırarak Atatürk'ü andı.

Aslantepe'de yaşanan bu anlar, karşılaşma öncesinin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Başlıklar :GalatasarayAmed SFSüper Lig
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Aslantepe'de sirenler çaldı: Amed tribünlerinin görüntüsü dikkat çekti!

Galatasaray ile Amed SF arasında oynanan Süper Lig karşılaşması öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Sirenlerin çaldığı bir dakikalık saygı duruşunda tribünlerde derin bir sessizlik hâkim olurken Amed SF taraftarlarının atkılarını havaya kaldırarak anmaya eşlik etmesi dikkat çekti.

Süper Lig'de Galatasaray ile Amed SF arasında oynanan karşılaşma öncesinde anlamlı anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla RAMS Park'ta sirenler çalarken futbolcular ve taraftarlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada tribünlerde çıt çıkmadı.

Karşılaşmayı deplasman tribününden takip eden Amed SF taraftarları da saygı duruşuna eşlik etti. 

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, sirenlerin çaldığı sırada atkılarını havaya kaldırarak Atatürk'ü andı.

Aslantepe'de yaşanan bu anlar, karşılaşma öncesinin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

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