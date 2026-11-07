Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Rafael Leao, 45. dakika kendi kalesine Lafont, 59. dakikada Batrakov ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Diyarbakır temsilcisinin golleri, 62. dakikada Dia Saba, 65. dakikada Orban ve 90+2. dakikada Sor'dan geldi.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 28'e yükselterek liderliğini korudu. Amedspor'un puanı 23'te kaldı.
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçının ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Buruk, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başlayan kaptan Abdülkerim Bardakcı'dan cezası, yıldız golcü Victor Osimhen'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Rafael Leao'yu 11'de sahaya sürdü.
Okan Buruk, sol bek Ismail Jakobs'u stoper, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı ise santrfor olarak oynattı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Abdülkerim ve Osimhen'in yokluğunda bu iki bölgeyi orijini farklı olan oyuncularla doldurdu. Buruk, bek Jakobs'u stopere, kanat Barış Alper'i ise en uca çekti.
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