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Galatasaray - Amedspor: 4-3

18:57, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 20:59, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Leao ile Batrakov'un gol sevinci

Lider Galatasaray, Süper Lig'de en yakın takipçisi Amedspor'u 4-3 mağlup etti. Gol düellosuna sahne olan maçın özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.


Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Rafael Leao, 45. dakika kendi kalesine Lafont, 59. dakikada Batrakov ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.


Diyarbakır temsilcisinin golleri, 62. dakikada Dia Saba, 65. dakikada Orban ve 90+2. dakikada Sor'dan geldi.


Galatasaray bu galibiyetle puanını 28'e yükselterek liderliğini korudu. Amedspor'un puanı 23'te kaldı.


Galatasaray - Amedspor maç özetini izlemek için
TIKLAYIN
Spor
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Okan Buruk'tan zorunlu iki değişiklik

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.


Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.


Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçının ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Buruk, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başlayan kaptan Abdülkerim Bardakcı'dan cezası, yıldız golcü Victor Osimhen'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı.


Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Rafael Leao'yu 11'de sahaya sürdü.


Jakobs stoperde, Barış santrforda

Okan Buruk, sol bek Ismail Jakobs'u stoper, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı ise santrfor olarak oynattı.


Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Abdülkerim ve Osimhen'in yokluğunda bu iki bölgeyi orijini farklı olan oyuncularla doldurdu. Buruk, bek Jakobs'u stopere, kanat Barış Alper'i ise en uca çekti.



Başlıklar :Süper LigGalatasarayAmedspor
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Galatasaray - Amedspor: 4-3
Leao ile Batrakov'un gol sevinci
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