Okan Buruk ile Emre Belözoğlu'nun istediği yıldız: Görüşmeyi duyurdular!

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde aynı futbolcu için karşı karşıya geldi. CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matvey Kislyak'a iki ezeli rakibin de ilgi gösterdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmiçev, Rus basınına yaptığı açıklamada Kislyak'a yönelik transfer ilgisini doğruladı.

Matvey Kislyak

Kuzmiçev, Türk kulüplerinin son dönemde Rusya pazarına daha fazla yöneldiğini belirtirken, Matvey Kislyak'ın hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin radarında olduğunu söyledi.

Reklam Reklam

"İKİ KULÜBÜN DE İLGİSİ GERÇEK"

Kuzmiçev, konuyla ilgili açıklamasında, "Arkadaşlar, onun temsilcisi olan Saşa Manyakov ile konuşmanız gerekiyor. Matvey ile hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum. Bu bilgi gerçeği yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Matvey Kislyak - Aleksey Batrakov

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

CSKA Moskova ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

17 MAÇTA 3 ASİST

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev alan Matvey Kislyak, takımına 3 asistlik katkı sağladı.

Reklam Reklam

Spor

Süper Lig ekibinin başkanından flaş açıklama: "Fenerbahçe maçında favori biziz"