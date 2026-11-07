Okan Buruk ile Emre Belözoğlu'nun istediği yıldız: Görüşmeyi duyurdular!

Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde aynı futbolcu için karşı karşıya geldi. CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matvey Kislyak'a iki ezeli rakibin de ilgi gösterdiği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmiçev, Rus basınına yaptığı açıklamada Kislyak'a yönelik transfer ilgisini doğruladı.
Kuzmiçev, Türk kulüplerinin son dönemde Rusya pazarına daha fazla yöneldiğini belirtirken, Matvey Kislyak'ın hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin radarında olduğunu söyledi.
Kuzmiçev, konuyla ilgili açıklamasında, "Arkadaşlar, onun temsilcisi olan Saşa Manyakov ile konuşmanız gerekiyor. Matvey ile hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum. Bu bilgi gerçeği yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
CSKA Moskova ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
Bu sezon CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev alan Matvey Kislyak, takımına 3 asistlik katkı sağladı.
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