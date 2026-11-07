Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 7. dakikada Rafael Leao'nun golüyle öne geçti. Portekizli yıldızın kendisiyle özdeşleşen sörf sevincinin ardından sarı-kırmızılı futbolcuların yaptığı hareket ise gündem oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler karşısında henüz 7. dakikada öne geçti.
Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli yıldızı Rafael Leao, attığı golle takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
27 yaşındaki futbolcu, golün ardından kendisiyle özdeşleşen sörf sevincini yaparak takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptı.
Leao'nun golünün ardından Galatasaraylı futbolcuların hep birlikte yaptığı hareket de ilgi çekti.
Leao'nun golünün ardından Galatasaraylı futbolcuların hep birlikte yaptığı hareket de ilgi çekti.
Ismael Jakobs'un işaretiyle oyuncular formalarını başlarına çekerek kameralara ilginç görüntüler verdi.
Bu kutlamanın, Jakobs'un daha önce bir mekân çıkışında görüntülenmemek ve tanınmamak için tişörtünü başına çektiği olaya gönderme olduğu yorumları yapıldı.
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