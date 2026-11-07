Arsenal - Hull City CANLI BEIN SPORTS İZLE || Arsenal - Hull City maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, sahasında Hull City'yi konuk ediyor. Emirates Stadı'nda oynanacak mücadelede lider Arsenal, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanalını merak ediyor.
Arsenal - Hull City maçı saat kaçta?
Arsenal ile Hull City arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleye Londra'daki Emirates Stadı ev sahipliği yapacak.
Arsenal - Hull City maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanacak Arsenal - Hull City karşılaşması, beIN SPORTS 3 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
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