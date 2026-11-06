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Milli takım kadrosunda büyük operasyon! Önceki listede yer alan 5 yıldız birden çizildi

14:53, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:59, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Takım'a davet edilmeyen isimler belli oldu

Ay-yıldızlı ekibimizin kritik maçlar öncesi duyurulan yeni aday kadrosunda yaşanan büyük değişim spor kamuoyunda şok etkisi yarattı.

A Milli Takım'ın önceki aday kadrosunda yer alan ancak bu kez açıklanan listeye dahil edilmeyen futbolcular da dikkat çekti.

A Milli Takım’a hangi oyuncular alınmadı?

Önceki kadroda bulunan Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Altay Bayındır ve Samet Akaydin, Belçika ve Fransa maçları için belirlenen aday kadroya çağrılmadı.

Mert Müldür'ün ardından diğer futbolcuların da kadro dışında kalması gündem olurken, Fenerbahçeli oyuncunun Instagram paylaşımı sosyal medyada öne çıktı.


Spor
Milli Takım'a çağrılmayan Fenerbahçeli yıldızdan olay sosyal medya paylaşımı: Tepkisini böyle gösterdi!

Başlıklar :TürkiyeUEFA Uluslar LigiKerem Aktürkoğlumilli takım
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Milli takım kadrosunda büyük operasyon! Önceki listede yer alan 5 yıldız birden çizildi
Milli Takım'a davet edilmeyen isimler belli oldu
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