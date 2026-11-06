İskoç basını Beşiktaş maçından sonra sallandı! Manşetleri süsleyen o yıldız için dev övgü

Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Celtic'te oyuna sonradan girerek iki gol atan Camilo Duran, İskoç basınında manşetlere çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar karşısında geriden gelerek galibiyete uzanan İskoç ekibi, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı.
Mücadelenin ardından İskoç basını, Celtic'in geri dönüşünde iki gol kaydeden Camilo Duran'ı manşetlerine taşıdı.
İskoç basınında Camilo Duran sesleri
Beşiktaş karşısında alınan galibiyet, İskoçya'da geniş yankı uyandırdı. Celtic'in oyuna sonradan giren isimlerle maçı çevirmesi dikkat çekerken, Camilo Duran'ın iki golle yıldızlaşması öne çıkan konu oldu.
The Scotsman: "Celtic, yedek oyuncuların yaptığı değişikliklerle Avrupa Ligi'nde yükselişe geçmeden önce uykusuzluğu giderdi."
Haberde, Celtic'in yedek kulübesinden gelen gollerle Beşiktaş karşısında 3-2 kazandığı belirtilirken, ilk yarının oldukça etkisiz geçtiğine dikkat çekildi. Celtic'in ilk 45 dakikada Beşiktaş ceza sahasında yalnızca bir şut çekebildiği ve iki kez topla buluşabildiği ifade edildi. Eski Rangers oyuncusu Vaclav Cerny'nin ise karşılaşma boyunca taraftarların tepkisiyle karşılaştığı aktarıldı.
The Times: "Uykudan esintiye dönüşüm! Celtic, ilk Avrupa Ligi zaferi için canlandı."
The Times, oyuna sonradan giren Callum Osmand ve Camilo Duran'ın golleriyle İskoç ekibinin maçın son yarım saatinde etkileyici bir geri dönüşe imza attığını belirtti.
Haberde, Celtic'in yedek kulübesinden gelen gollerle Beşiktaş karşısında 3-2 kazandığı belirtilirken, ilk yarının oldukça etkisiz geçtiğine dikkat çekildi. Celtic'in ilk 45 dakikada Beşiktaş ceza sahasında yalnızca bir şut çekebildiği ve iki kez topla buluşabildiği ifade edildi. Eski Rangers oyuncusu Vaclav Cerny'nin ise karşılaşma boyunca taraftarların tepkisiyle karşılaştığı aktarıldı.
Sky Sports: "Camilo Duran ve Callum Osmand, oyuna yedek kulübesinden girerek Celtic'i ilk Avrupa Ligi galibiyetine taşıdı."
Sky Sports, Martin O'Neill'in oyuncu değişikliklerinin karşılaşmanın kaderini belirlediğini ve Celtic'in Beşiktaş karşısında 3-2'lik galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki umutlarını yeniden canlandırdığını yazdı.
TNT Sports: "Celtic'in çılgın geri dönüşünde Camilo'nun iki golüyle Duran Duran havası esti."
TNT Sports ise Camilo Duran'ın iki golüne dikkat çekerek Martin O'Neill'in takımının büyük bir geri dönüşün ardından galibiyete ulaştığını vurguladı.
Beşiktaş ilk mağlubiyetini aldı
Celtic karşısında sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Siyah-beyazlılar 7 puanda kalırken, ilk galibiyetini alan Celtic puanını 3'e yükseltti.
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