Son depremler listesi 6 KASIM! DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye'de deprem hareketliliği gün boyunca vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini araştırıyor. 30 Eylül 2026 tarihli listelerde Türkiye ve yakın çevresinin farklı noktalarında meydana gelen çok sayıda sarsıntı yer alıyor. Gün içerisinde kaydedilen depremler arasında Ege Denizi, Van, Kütahya, Denizli, Erzurum ve Balıkesir çevresindeki hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki 30 Eylül 2026'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem meydana geldi, depremin büyüklüğü ve derinliği kaç? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
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