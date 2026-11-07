Yeni Parti'nin gözü CHP'nin kasasında

CHP'nin bu yıl aldığı ve gelecek yıl alacağı Hazine yardımı da kulislerde gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

İLK SEÇENEK ÇAĞRI HEYETİ

Özel ve ekibinin, CHP'nin devlet yardımından yararlanabilmek için farklı seçenekleri değerlendirdiği öne sürülüyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yeni Parti, butlan kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımayı planlıyor. Bu yolla CHP'ye çağrı heyeti atanmasını sağlamayı hedefleyen Özel ve ekibinin, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini devre dışı bırakarak partiyi 45 gün içinde kurultaya götürmek istediği belirtiliyor. Böylece kurultayda Özel'e yakın isimlerin yeniden CHP yönetimine gelmesinin önü açılacak. Çağrı heyeti seçeneğinin hayata geçirilememesi durumunda ise gözler CHP'de yapılacak Büyük Kurultay'a çevrilecek. Bu senaryoda Kılıçdaroğlu ve ekibinin tasfiye edilerek CHP yönetiminin yeniden Özel'e yakın isimlerin kontrolüne geçirilmesi hedefleniyor. Her iki seçeneğin ortak hedefi, CHP yönetiminde söz sahibi olarak Hazine yardımından dolaylı yoldan yararlanabilmek. Bunun için iki parti arasında seçim iş birliği kurulması hedefleniyor.

CHP 1,8 MİLYAR DESTEK ALIYOR

CHP'ye 2026 yılında 1 milyar 815 milyon lira Hazine yardımı yapıldı. Gelecek yıl da alacağı devlet desteği, Yeni Parti'nin gündemindeki başlıklardan biri. Mevcut mevzuata göre siyasi partilere yapılan Hazine yardımı, son milletvekili genel seçiminde aldıkları oy oranı esas alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle Yeni Parti'nin yalnızca TBMM'deki milletvekili sayısını gerekçe göstererek CHP'nin aldığı yardımdan pay alması mümkün görünmüyor.

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