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Yeni Parti'de rüzgâr erken kesildi

Uğur Duyan04:00, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Özgür Özel.

Yeni Parti’de büyük kurultay yaklaşırken kuruluş döneminde yakalanan siyasi ivmenin kaybedildiği yönündeki eleştiriler yükseliyor. Parti kulislerinde, birinci parti konumunun yitirildiği ve siyasi rüzgârın kesildiği değerlendirmeleri yapılıyor. Bu tablonun yanı sıra bazı partililer, CHP'nin mali ve teşkilat kaynakları olmadan siyasi mücadelenin sürdürülemeyeceğini dile getiriyor.

Yeni Parti'de büyük kurultay yaklaşırken parti içindeki rahatsızlıklar ve gelecek hesapları yoğunlaştı. Kuruluş döneminde yakalanan siyasi ivmenin kaybedildiğini düşünen bazı partililer, partinin artık birinci parti konumunda olmadığını savunuyor. Parti kulislerinde, "Artık birinci parti değiliz, rüzgârımız kesildi" değerlendirmeleri yapılırken mevcut siyasi tablonun nasıl aşılacağı tartışılıyor.

CHP'NİN KAYNAKLARI OLMADAN YÜRÜMEZ

Parti içindeki eleştirilerin odağında ekonomik ve örgütsel imkânlar da bulunuyor. Bazı partililer, CHP'nin mali olanakları ve teşkilat kaynakları olmadan siyasi sürecin yürütülmesinin mümkün olmadığını dile getiriyor. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Özgür Özel ve ekibinin, AİHM kararı üzerinden yeniden CHP'ye dönmenin yollarını aradığı öne sürülüyor. Parti içindeki bazı isimler, Yeni Parti'nin mevcut imkânlarla siyasi iddiasını sürdürmekte zorlandığını savunuyor.

BAŞARIR VE AĞBABA GERİYE ÇEKİLECEK

Kurultay öncesinde gündeme gelen bir diğer başlık ise parti yönetiminde yapılması beklenen kadro değişikliği. Özel'in, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimleri siyasi vitrinin gerisine çekmek istediği iddia ediliyor. Kulislerde, kurultay sonrasında Başarır'ın Grup Başkanvekilliği görevinden, Ağbaba'nın ise grup yönetimindeki görevinden ayrılabileceği konuşuluyor. İki isimle ilgili olası görev değişikliğinin haklarındaki fezleke süreçleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Ancak Başarır, Grup Başkanvekilliğinden ayrılacağı yönündeki haberleri reddederek iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı. Bu nedenle kurultay sonrasındaki olası değişikliklere ilişkin kulis bilgileri henüz kesinleşmiş bir karar niteliği taşımıyor.


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Başlıklar :siyasetyeni partiözgür özel
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Yeni Parti'de rüzgâr erken kesildi
Özgür Özel.
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