Denizolgun beyin kanamasından öldü

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirlendi. Raporda, Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta yapılan fethi kabir neticesinde alınan örneklerin analiz edilerek incelendiği bildirildi. Raporda, tiroid kartilajda kırık tespit edildiği, kırığın mezara gömme ve çıkarılma işlemleri esnasında oluşmuş olduğu bildirildi. Ölü muayenesi ve otopsisinde göğüs bölgesinde tanımlanan 3 ekimozun ölümünden önceki 3-14 günlük zaman içerisinde oluşmuş nitelikte oldukları aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları belirtildi. Raporda, ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün ya da travmatik tesirle ölümünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümün 6 Eylül 2016'da meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Adli Tıp raporunda ölümün "yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edildiği" tespitine yer verildi.
EK RAPOR İSTENECEK
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Denizolgun'un ölümüne ilişkin bugün Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.
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