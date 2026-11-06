İstanbul trafikte boğuluyor

Artan araç sayısının yanı sıra son 10 yılda kentteki motorlu taşıt sayısı da yüzde 69 artarak 6,5 milyona yaklaştı. Bunlarla birlikte yol ve kavşak düzenlemeleri ile toplu taşıma yatırımlarının yetersiz kalması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik eleştirileri artırıyor.
'DAL-ÇIK'LARLA ÇÖZÜLÜR
Son iki haftaya bakıldığında trafik yoğunluğu iş saatlerinde yüzde 85'in altında düşmezken yer yer yüzde 95'lere ulaştı. Kent bilimci Serdar Aslan, yoğunlaşan iş merkezlerinin trafik yükünü artırdığını belirtti. Toplu taşımanın kalabalık ve konforsuz olması nedeniyle çalışanların özel araçlara yöneldiğini söyleyen Aslan, özellikle Seyrantepe-Sanayi Mahallesi, Çeliktepe-4. Levent ve Zincirlikuyu bağlantılarında dal-çık, katlı kavşak ve alternatif bağlantı düzenlemelerin çözüm olabileceğini söyledi. Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Murat Lehimler, İBB’nin trafik sorununu yönetmekte yetersiz kaldığını savunarak ulaşım çalışmalarının somut çözümlere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında 800 bin avroya yaptırılan anketlerin verilerine ulaşamadığını söyleyen Lehimler, çalışmaların bağımsız denetime açılmasını istedi.
Vaatler gerçekleşmedi
- Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı projeler arasında trafik sorununu çözmeye yönelik çok sayıda vaat yer alıyordu. TEM üzerinde Megabüs hattı kurulması, metrobüs kapasitesinin 1,5 milyon yolcuya çıkarılması, 9 füniküler ve 37 ekspres servis hattı açılması hedefleniyordu. Deniz ulaşımının payının üç katına çıkarılması, 100 bin araçlık otopark yapılması da vaatler arasındaydı. Bu vaatler hayata geçirilemedi.
Otopark sorunu krizi perçinliyor
- İstanbul’da trafik sorununu büyüten otopark yetersizliği de çözülemedi. İBB’nin faaliyet raporlarına göre, 2018’de 28 bin 686 olan kapalı otopark kapasitesi, 2025’te yalnızca 12 bin 644 araçlık artışla 41 bin 330’a yükseldi. Trafiği rahatlatmak amacıyla 2019’da Kurtköy ve Başakşehir’de yapılacağı açıklanan iki yeni otogar ise 2024’te yeniden vadedilmesine rağmen gerçekleştilemedi.
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