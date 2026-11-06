İstanbul barajları son 10 yılın zirvesinde

İstanbul’da son haftalarda görülen sağanaklar barajların doluluk oranını yükseltti. İSKİ verilerine göre, ortalama doluluk yüzde 59,65’e çıkarak 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen yıl su sıkıntısı yaşanan kentte, ekim ve kasım yağışları rezervleri artırdı. Yaklaşık 16 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan Istrancalar yüzde 100 doluluğa ulaşırken Darlık’ta oran yüzde 93,52, Ömerli ve Elmalı’da yüzde 82,3, Alibey’de yüzde 79,29 oldu. Terkos’ta doluluk yüzde 46,75, Sazlıdere’de yüzde 39,44, Büyükçekmece’de yüzde 37,08 olarak ölçüldü. Kazandere yüzde 11,29, Pabuçdere ise yüzde 7,46 ile en düşük seviyelerde kaldı. Kentte barajların ortalama doluluğu 2016-2025 döneminde yüzde 17,29 ile yüzde 56,26 arasında değişmişti.
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