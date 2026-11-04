İstanbul'da sağanak yağış trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı
İstanbul'da gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağışın 16.00 itibarıyla etkisini attırması kent genelinde trafiği durma noktasına getirdi. İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin birçok ilçesinde yollar ve caddeler su birikintileriyle kaplanırken, yağış akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu da artırdı.
MEGAKENTTE TRAFİK KİLİT
Sağanak yağışın etkisi ve iş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine kadar çıktı.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorluk çeşerken araçların yavaşlaması megakentte birçok güzergahta trafik akışını olumsuz etkiliyor.
AKOM SAAT VERMİŞTİ
AKOM'un hava tahmin raporunda, 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da gün boyunca aralıklarla yağış görüleceği belirtildi. Yağışların 16.00-22.00 saatleri arasında kuvvetlenmesi beklenirken, kuzeydoğudan esecek rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye çıkabileceği açıklandı.
Kentte gün içinde metrekareye 15 ila 35 kilogram yağış düşeceği tahmin edildi. Hava sıcaklığının ise gün boyunca 12-16 derece arasında değişmesi bekleniyor.