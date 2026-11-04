Bir milyon vatandaşı ilgilendiriyor: 1 ocak 2017 öncesi GSS borçları siliniyor

DMM’den Haydar Aliyev Parkı iddialarına yalanlama: İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alan provokasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şişli Belediyesi'nin alana ilişkin herhangi bir çalışma yürütmediği ve böyle bir projenin gündemde bulunmadığı belirtilirken, iddiaların iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini hedef alan provokasyon ve dezenformasyon içerdiği vurgulandı.