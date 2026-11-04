Bir milyon vatandaşı ilgilendiriyor: 1 ocak 2017 öncesi GSS borçları siliniyor
14:53, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:10, 04/11/2026, Çarşamba
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AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 15 maddelik torba kanun teklifinde milyonları ilgilendiren düzenleme yer aldı. 1 Ocak 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi planlanıyor. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.
AK Parti, 15 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi üzerinde çalışıyor.
AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlandığı Torba kanun teklifiyle, 1 Ocak 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi planlanıyor.
1 milyon kişiyi ilgilendiriyor
GSS prim borcu bulunan yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede, hazırlıklar son aşamaya geldi.
Teklifin bu cuma gününe yetişmemesi durumunda gelecek hafta, Meclis'e sunulması bekleniyor.
1 Ocak 2017 öncesine ait GSS borçları silinecek
Kanun teklifinde, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki döneme ait GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme yer alıyor.
Borcun silinmesi için şartlar
1- Gelir şartı
Düzenleme, herhangi bir kurumsal sağlık güvencesi bulunmayan ve toplumun en düşük gelir grubunda yer alan vatandaşları ilgilendiriyor.
2- Zamanaşımı
Düzenlemenin, 10 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınarak hayata geçirilmesi öngörülüyor.
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