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Kudüs İttifakı kurulmalı

Kudüs İttifakı kurulmalı

Ankara
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kudüs İttifakı kurulmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kudüs İttifakı’nın kurulması çağrısını yineledi.

“Türkiye’nin dünya siyasetindeki yeri merkez, yönü ise insanlığın olduğu her yerdir” diyen Bahçeli, “MHP olarak kaos ve çatışmaların ürettiği fırtınalara gebe olan dünyada güven ve istikrarın limanı, barış ve refah ikliminin mimarı bir Türkiye idealinin sahibiyiz. Bunun için ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten başta terörizm olmak üzere bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ vizyonunun bütünüyle hayata geçmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu çağın adı Türk ve Türkiye Yüzyılı, anahtarı ise Türk birliğidir. O sebeple ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

HAZAR İLE AKDENİZ’İN HASRETİ SONA ERSİN

Türk dünyasında birlik ve dirlik istediklerini ifade eden Bahçeli, “Muradımız Hazar ile Akdeniz’in hasretini sona erdirmek, Isık Gölü ile Van Gölü’nü kavuşturmak, Selenga ile Sakarya’yı buluşturmaktır. Aynı kıbleye yönelen yürekler, Türkçe düşünen, Türkçe çağıran diller ortak bir gelişme stratejisiyle kendi mukadderatına yön vermelidir” diye konuştu.

İsrail’deki seçimlere de değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

“İsrail seçimleri hiçbir siyasi partinin ülkeyi yönetecek çoğunluğu elde edemediğini ortaya koymuş, İsrail siyasetini adeta ortadan ikiye bölmüştür. Arap partilerinin bu tabloda güçlü bir konum elde etmesi dikkat çekici bir gelişme olmuştur.”

ARAP PARTİLERİYLE HÜKÜMET KURULMALI

“İsrail’in önünde önemli bir fırsat oluşmuştur. Bu fırsatı; bölgede barış ve huzur ikliminin tesis edilmesi, toplumsal uzlaşının güçlendirilmesi ve farklı kesimlerin bir arada yaşama iradesinin pekiştirilmesi için değerlendirmek mümkündür. Bu çerçevede, Arap partilerinin de yer aldığı bir hükümetin kurulması, İsrail siyaseti açısından önemli ve tarihî bir adım olacaktır. Böyle bir adım, İsrail’in toplumsal barışına katkı sağlamakla kalmayacak; bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi açısından yeni imkânlar da yaratabilecektir. Bize göre, Arap partilerinin de temsil edildiği, toplumsal uzlaşmayı ve barış içinde bir arada yaşama iradesini güçlendirebilecek yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir.”


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Başlıklar :MHPDevlet BahçeliTBMM Grup Toplantısıİsrail
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