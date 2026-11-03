Fenerbahçe'de Conceiçao defteri kapandı, yeni hoca belli oldu
Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin 46 yaşındaki teknik adamla el sıkıştığı bildirildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sona erdi. Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler, rotasını tanıdık bir isme çevirdi.
Gazeteci Erdem Akbaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'yla anlaşmaya vardı.
46 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli takımın başına geçmesi için Kasımpaşa ile yapılacak görüşmelerde izin alınması bekleniyor.
Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre Emre Belözoğlu'nun mevcut sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi yer almıyor. Kasımpaşa ile gerçekleştirilecek temasların ardından gerekli iznin alınması durumunda Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasının önünde engel kalmayacağı ifade edildi.