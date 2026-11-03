Fenerbahçe Sergio Conceiçao'dan vazgeçti: Efsane isim geliyor!
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için görüşmelerde bulunduğu Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlayamadı. Portekizli teknik adamla yaşanan pürüzlerin ardından rotasını yerli adaylara çeviren sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim de belli oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerde yaşanan pürüzlerin ardından deneyimli çalıştırıcıdan vazgeçildi.
CONCEIÇAO İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelmişti. Ancak Portekizli teknik adamın sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinde değişikliğe gitmesi ve maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı.
Yaşanan gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yönetim, Conceiçao transferinden vazgeçerek teknik direktör arayışında yeni bir yol haritası belirledi.
FENERBAHÇE'DE ROTA YERLİ TEKNİK DİREKTÖRE ÇEVRİLDİ
Sergio Conceição ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Fenerbahçe'de rota yeniden yerli teknik direktör adaylarına çevrildi.
HT Spor'un aktardığı bilgiye göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük listesinde öne çıkan isim ise Emre Belözoğlu oldu. Yönetimin, takımın başına yerli bir teknik adam getirme seçeneği üzerinde durduğu ve Belözoğlu'nun listenin favori ismi olduğu belirtildi.