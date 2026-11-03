Fenerbahçe Sergio Conceiçao'dan vazgeçti: Efsane isim geliyor!

FENERBAHÇE'DE ROTA YERLİ TEKNİK DİREKTÖRE ÇEVRİLDİ

Sergio Conceição ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Fenerbahçe'de rota yeniden yerli teknik direktör adaylarına çevrildi.





HT Spor'un aktardığı bilgiye göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük listesinde öne çıkan isim ise Emre Belözoğlu oldu. Yönetimin, takımın başına yerli bir teknik adam getirme seçeneği üzerinde durduğu ve Belözoğlu'nun listenin favori ismi olduğu belirtildi.