Deniz Undav Galatasaray'a gol atarsa bunu yapacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Alman temsilcisi Stuttgart'ı RAMS Park'ta konuk edecek. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde Stuttgart'ın yıldız futbolcusu Deniz Undav'ın hareketleri gündem oldu. Küçüklüğünden bu yana Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Alman golcünün, sarı-kırmızılı takıma karşı gol atması halinde nasıl bir tavır sergileyeceği de belli oldu.