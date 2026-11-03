Deniz Undav Galatasaray'a gol atarsa bunu yapacak
Galatasaray taraftarı olduğunu daha önce birçok kez dile getiren Stuttgart'ın yıldızı Deniz Undav, RAMS Park'taki hareketiyle dikkat çekti. Alman golcünün, sarı-kırmızılılara gol atması halinde vereceği karar ise gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Alman temsilcisi Stuttgart'ı RAMS Park'ta konuk edecek. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde Stuttgart'ın yıldız futbolcusu Deniz Undav'ın hareketleri gündem oldu. Küçüklüğünden bu yana Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Alman golcünün, sarı-kırmızılı takıma karşı gol atması halinde nasıl bir tavır sergileyeceği de belli oldu.
BOŞ TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Karşılaşma öncesindeki son antrenmanını RAMS Park'ta gerçekleştiren Stuttgart'ta Deniz Undav, sahaya çıktığında boş tribünlere üçlü çektirdi. Geçmişte Galatasaray taraftarı olduğunu birçok kez dile getiren yıldız futbolcunun bu hareketi dikkat çekti.
GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Deniz Undav, Aralık 2022'de Brighton forması giydiği dönemde Galatasaray ile adının anılması üzerine sarı-kırmızılı takıma olan ilgisini açıkça dile getirmişti.
Alman futbolcu, o dönem yaptığı açıklamada, "Küçüklüğümden beri Galatasaray taraftarıyım. Türkiye'de oynamaya hazırım. Koşullar ne olursa olsun Galatasaray'da oynamayı çok istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Undav'ın, tuttuğu takıma karşı gol atması halinde sevinç göstermeme kararı aldığı öğrenildi.