Sivasspor Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
13:38, 03/11/2026, Salı
AA
Sivasspor Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanın devamında taktik organizasyonlar gerçekleştirdi.
Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.
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