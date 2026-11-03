Galatasaray’dan flaş transfer açıklaması: Stuttgart’tan görüşülen 2 oyuncunun ismi duyuruldu

Bilal El Khannouss'la görüştüklerini belirten Demireli, "Kendisiyle, Stuttgart ve menajerleriyle iyi görüşmeler yaptık ancak bir noktada transferlerle ilgili kararlar alınması gerekiyor. Sonunda Aleksey Batrakov'u transfer ettik ve gelişiminden çok memnunuz. Çok büyük bir potansiyele sahip ve onun yolculuğunda en iyi şekilde desteklemek istiyoruz" dedi.