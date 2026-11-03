Galatasaray’dan flaş transfer açıklaması: Stuttgart’tan görüşülen 2 oyuncunun ismi duyuruldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray cephesinden flaş bir transfer açıklaması geldi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak.
Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, yaz transfer döneminde Stuttgart'tan 2 isimle görüştüklerini açıkladı.
Alman basınından Kicker'e Demireli, Stuttgart'tan ilgilendikleri isimlerin Bilal El Khannouss ve Ermedin Demirovic olduğunu ifade etti.
Bilal El Khannouss'la görüştüklerini belirten Demireli, "Kendisiyle, Stuttgart ve menajerleriyle iyi görüşmeler yaptık ancak bir noktada transferlerle ilgili kararlar alınması gerekiyor. Sonunda Aleksey Batrakov'u transfer ettik ve gelişiminden çok memnunuz. Çok büyük bir potansiyele sahip ve onun yolculuğunda en iyi şekilde desteklemek istiyoruz" dedi.
Demireli, Ermedin Demirovic için ise, “Transfer döneminde çeşitli seçenekler ortaya çıktı. Sonunda bilinçli olarak başka çözümleri tercih ettik” ifadelerini kullandı.