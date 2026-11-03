Sergen Yalçın üç milli yıldızın bileti kesti: Çağırmayı düşünmüyor
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın açıklayacağı aday kadro öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Üç yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini korurken, iki ismin yeniden milli takıma döneceği öne sürüldü.
A Milli Futbol Takımı'nda yeni dönem öncesinde aday kadro çalışmaları gündem olmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli takımın önemli isimleri arasında yer alan üç futbolcunun kadroya çağrılması konusunda henüz kararını vermediği öne sürüldü.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Sergen Yalçın; Kerem Aktürkoğlu, Samet Akaydin ve Altay Bayındır'ı aday kadroya davet edip etmeme konusunda değerlendirmelerini sürdürüyor.
Berke ve Enes Ünal milli takıma dönüyor
Öte yandan A Milli Takım'da iki futbolcunun yeniden kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Berke Özer ve Enes Ünal'ın milli takıma geri döneceği belirtilirken, aday kadroda yaşanacak değişiklikler merak konusu oldu.