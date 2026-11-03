Kaleciyle çarpışan yıldız futbolcunun kalbi durdu: Hastaneye kaldırıldı
09:47, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:49, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
İspanya 2. Ligi’nde korku dolu anlar yaşandı. Tenerife - Andorra karşılaşmasında kaleciyle çarpışan Jesus De Miguel'in kalbi durdu.
İspanya 2. Ligi’nde Tenerife ile Andorra karşı karşıya geldi. Mücadelede korku dolu anlar yaşandı.
Bir pozisyon esnasında rakip kaleciyle çarpışan Jesus De Miguel'in kalbi durdu.
Ambulansta yapılan müdahale ile kalbi çalıştırılsa da, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Bugün ise Tenerife oyuncunun sağlık durumunun kötüleştiğini açıkladı.
Futbolcunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumuyla ilgili yeni bilgilerin paylaşılacağı kaydedildi.
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