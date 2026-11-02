Deniz Ündav'dan Rams Park'ta dikkatleri üzerine çeken hareket

UEFA Başkanı Ceferin'in eşine neden 5 milyon euro bağış toplandı? 'Hacıosmanoğlu'nun UEFA torpili eş üzerinden'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in İstanbul'daki sanat etkinliklerine verdiği destek tartışma konusu oldu. Sergi kapsamında 5 milyon avroluk mali destek sağlandığı ve bazı eserlerin piyasa değerlerinin üzerinde satın alındığı yönündeki iddialar, futbol yönetiminde şeffaflık ve olası çıkar çatışması sorularını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı, "İbrahim Hacıosmanoğlu UEFA’ya zıplamak isterken akıllıca bir taktik uyguluyor ve UEFA Başkanı Ceferin üzerinden değil, eşi Barbara Ceferin üzerinden ilerliyor" ifadelerini kullandı.