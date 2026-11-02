Deniz Ündav'dan Rams Park'ta dikkatleri üzerine çeken hareket
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Stuttgart, maç öncesindeki son antrenmanını RAMS Park’ta gerçekleştirdi. Alman ekibinin golcüsü Deniz Ündav’ın sahaya çıkar çıkmaz yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında yarın saat 20.45’te Stuttgart’ı RAMS Park’ta konuk edecek. Alman temsilcisi, kritik karşılaşma öncesindeki son çalışmasını maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi.
Stuttgartlı futbolcular antrenman için sahaya çıktığı sırada dikkat çeken bir an yaşandı.
Almanya Milli Takımı forması giyen Deniz Ündav, RAMS Park’ın çimlerine ayak basmasının ardından boş tribünlere dönerek üçlü çektirdi.
Ündav’ın bu hareketinin görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı ve yoğun etkileşim aldı.
Deniz Ündav’ın daha önceki açıklamalarında Galatasaray’a olan sempatisini dile getirmiş olması, görüntülerin ardından yeniden gündeme geldi.
Stuttgartlı taraftarların bir bölümü de sosyal medyada Ündav’ın boş tribünlere üçlü çektirmesini Galatasaray’a duyduğu ilgiyle ilişkilendiren paylaşımlarda bulundu.
Deniz Ündav, milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı. Ündav, daha önce yaptığı açıklamada Almanya’da büyüdüğünü ve hayalinin Almanya Milli Takımı’nda oynamak olduğunu ifade etmişti. Bu tercihi Türkiye’de kamuoyunun bir bölümünden eleştiri almıştı.
Şimdi ise Ündav, Stuttgart formasıyla Galatasaray’a rakip olmaya hazırlanırken RAMS Park’taki ilk anlarında yaptığı hareketle maç öncesinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Öte yandan yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan futbolculardan Demirovic, son idmanda hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Deniz Ündav, Rams Park’ın çimlerine çıkar çıkmaz üçlü çektirdi.