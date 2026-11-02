Yapay zekâdan Fenerbahçe - Liverpool maçına şaşırtan tahmin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde yapay zekâ uygulamalarından skor tahminleri geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, kritik mücadelede rakibiyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Fenerbahçe'de Liverpool karşılaşması öncesinde moraller düşük. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Nathan Aké, Marco Asensio, Jayden Oosterwolde ve Oppong'un zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Dev karşılaşma öncesinde yapay zekâ uygulamalarına da skor tahminleri soruldu. ChatGPT, Gemini, Grok ve Kumru'nun Fenerbahçe-Liverpool maçı için yaptığı tahminler ise birbirinden farklı sonuçlar ortaya çıkardı.
ChatGPT: Fenerbahçe 1-4 Liverpool
Gemini: Fenerbahçe 0-3 Liverpool
Grok: Fenerbahçe 1-2 Liverpool
Kumru: Fenerbahçe 1-1 Liverpool
Yapay zekâ uygulamalarının üçü Liverpool'un galibiyetine işaret ederken, Kumru ise mücadelede beraberlik bekledi.