Galatasaray'da kriz soyunma odasına sıçradı: 3 futbolcudan gazeteciye mesaj

Galatasaray'da Stuttgart karşılaşması öncesinde yönetim kurulunda yaşanan iki istifa, kulüp gündemini hareketlendirdi. Yönetimdeki belirsizliğin futbol takımına da yansıdığı öne sürülürken, sarı-kırmızılı üç futbolcunun yaşanan gelişmeler nedeniyle tedirginlik yaşadığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, yaptığı açıklamalarda futbolcuların yönetimdeki değişimden duyduğu endişeyi gündeme taşıdı.

Küçük, üç futbolcunun kendisine mesaj göndererek kulüpte yaşanan gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını sorduğunu belirtti. Galatasaray'ın aylık futbolcu ödemelerinin yaklaşık 14 milyon euro seviyesinde olduğunu ifade eden gazeteci, yönetimdeki belirsizliğin mali konularda da soru işaretlerine yol açtığını dile getirdi.

“Her ay futbolculara ödemesi gereken para 14 milyon euro. Bana dün 3 tane futbolcu yazdı, ‘Abi sana göre ne olacak?’ diye. Oyuncular tedirgin. Bankaları kim arayacak? Kim para bulacak? Bu kulübün bir düzeni vardı.

Ne diyorlar? Mehmet Cibar'a futbolun başına geçsin. Ya Mehmet Cibar'a voleybola bakıyordu. Zaten Sayın Mehmet Cibar'a da bu görevi şu an yapamayacağını dile getirecek.”

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da 28 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında ikinci başkan Metin Öztürk ile Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu arasında yaşanan tartışmanın ardından iki isim de görevlerinden istifa etmişti.

Spor

Galatasaray Stuttgart maçına hazır

Spor

Galatasaray'daki krizin perde arkasından Fenerbahçe detayı çıktı