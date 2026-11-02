Fransa - Türkiye maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu

Fenerbahçe'de yıllardır değişmeyen döngü: Portekizli teknik adam ve İsmail Kartal!

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliklerinde dikkat çeken Portekizli hoca-İsmail Kartal döngüsü bir kez daha gündemde. Vitor Pereira, Jorge Jesus ve Jose Mourinho'nun ardından Sergio Conceiçao da göreve gelirse sarı-lacivertlilerde yıllardır tekrarlanan ilginç tesadüf yeniden yaşanacak.