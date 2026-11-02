Nereden nereye! Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı amatörde kaleci oldu

Alman savunmacı Niklas Süle'nin profesyonel futbol kariyerini noktalayarak amatör lige döndüğü görüldü. Sözcü'de yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcu bu sezon SV Tiefenbach formasıyla yeniden sahaya çıktı. Süle'nin amatör takımdaki ilk karşılaşmalarında forvet olarak görev aldığı aktarıldı. Daha sonra ise kaleye geçtiği öne sürüldü.

Süle'nin kariyerinin ilerleyen döneminde ağır sakatlıklar yaşadığı ve fiziksel kondisyonunu korumakta zorlandığı belirtildi. Kilo problemleriyle de mücadele ettiği belirtilen savunmacının profesyonel kariyerinde ciddi bir gerileme yaşadığı ileri sürüldü.

2019-2020 sezonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 30 yaşındaki isim aynı zamanda Borussia Dortmund'un 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline yükselen kadrosunda yer almıştı.