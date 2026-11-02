Stuttgart'ta sakatlık alarmı: Üç oyuncu Galatasaray maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Stuttgart'ta kritik mücadele öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinde üç önemli futbolcunun sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmada Viking ve Slovan Bratislava'yı mağlup eden Stuttgart, üçüncü haftada ise sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Üç maç sonunda 7 puana ulaşan Alman temsilcisi, lig aşamasında 6. sırada bulunuyor.

Stuttgart'ta üç önemli eksik

Galatasaray deplasmanında puan arayacak Stuttgart'ta sakatlıkları bulunan üç futbolcu kadroda yer alamayacak. Alman ekibinde ön libero Angelo Stiller, sol kanat oyuncusu Leo Sauer ve sağ bek Josha Vagnoman, sakatlıkları nedeniyle RAMS Park'ta oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

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