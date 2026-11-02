Jakobs'a gelen soruda araya girdi: Basın toplantısında Okan Buruk'tan güldüren cevap

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Jakobs'a gelen, "Alman basınına verdiğin röportajda 'Okan Buruk'un gerçek bir efsane olduğu kulüpten gittiği zaman daha iyi anlaşılacak' sözlerini biraz daha açar mısın?" sorusunun ardından araya giren Okan Buruk, "Gitmeden anlaşılırsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcının bu sözleri herkesi güldürdü.

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