Jakobs'a gelen soruda araya girdi: Basın toplantısında Okan Buruk'tan güldüren cevap
13:26, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:34, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk'un yanıtı basın mensuplarını güldürdü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'un sözlerinin hatırlatılması üzerine herkesi güldüren bir yanıt verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Jakobs'a gelen, "Alman basınına verdiğin röportajda 'Okan Buruk'un gerçek bir efsane olduğu kulüpten gittiği zaman daha iyi anlaşılacak' sözlerini biraz daha açar mısın?" sorusunun ardından araya giren Okan Buruk, "Gitmeden anlaşılırsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcının bu sözleri herkesi güldürdü.
Spor
Galatasaray'daki krizin perde arkasından Fenerbahçe detayı çıktı
Spor
Galatasaray'da bir istifa daha! Kararını duyurdu
Başlıklar :GalatasarayIsmail JakobsOkan Buruk