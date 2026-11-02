Fenerbahçeli yıldıza ağır sözler: "Gelmiş geçmiş en büyük kazık"

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, yorumcu Kaya Çilingiroğlu'nun eleştirilerinin hedefi oldu. TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Çilingiroğlu, tecrübeli stoperin performansını sert sözlerle eleştirerek dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Fenerbahçe'nin transfer ihtiyaçlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Çilingiroğlu, sarı-lacivertli takımın golcü ve kanat oyuncusundan önce savunma hattındaki sorunlara odaklanması gerektiğini savundu.

Kaya Çilingiroğlu - Milan Skriniar

Skriniar'ın performansını uzun süredir yetersiz bulduğunu dile getiren Çilingiroğlu, Slovak futbolcu için oldukça ağır ifadeler kullandı.

"Ben burada 2 senedir Skriniar'ın iyi bir stoper olmadığını söylüyorum. Skriniar, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kazığıdır.

12 milyon alıyor ama Fenerbahçe'nin bütün yan top zafiyeti bundan geliyor. Herifin 1.90 boyu var, 3 tane topa vurmadı bir sezonda ya!

Ya bir stoper rakibe bu kadar kolay teslim olmaz. Birebirde bu kadar kolay çalım yiyemez"

Spor

Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi belli oldu

Spor

Fenerbahçe'de yıllardır değişmeyen döngü: Portekizli teknik adam ve İsmail Kartal!